Social card da 500 euro, chi può usarla e per cosa

Roma, 18 settembre 2024 – Sono sempre di più gli italiani che faticano ad arrivare alla fine del mese. Per loro, è disponibile una social card da 500 euro, grazie ad una spesa preventivata dal governo di 676 milioni di euro. La platea dei beneficiari è di 1,33 milioni di famiglie con un reddito Isee inferiore a 15mila euro. Chi l'aveva già ottenuta lo scorso anno, riceverà una ricarica sulla stessa, mentre gli altri verranno contattati dal comune di residenza per ritirarla con su il credito. Ma vediamo nel dettaglio come funziona.

Ecco chi può utilizzare la social card

A chi spetta la nuova social card?

I beneficiari sono cittadini residenti in Italia, appartenenti a nuclei familiari composti da almeno 3 persone, e con un Isee complessivo inferiore a 15mila euro. Non serve presentare la domanda, ma verrà data priorità nella distribuzione a persone con figli nati entro il 31 dicembre 2010. Non avere una Isee valida al 24 giugno 2024 esclude dal diritto a ricevere il contributo. Per ottenerla, anche in presenza dei suddetti parametri, non deve essere percepita da alcun membro, né la Naspi, cioè la nuova assicurazione sociale per l'impiego, né l'indennità di mobilità, e nemmeno la cassa integrazione guadagni o altre integrazioni salariali erogate dallo Stato.

Cosa si può acquistare con la nuova carta?

La carta è pensata esclusivamente per acquistare beni di prima necessità, carburante e abbonamenti ai mezzo di trasporto locale, dunque non si possono acquistare alcool o cibi non di prima necessità, e nemmeno i farmaci. Il saldo non può essere utilizzato per pagare utenze domestiche, o per pagare abbonamenti a internet o per ricariche telefoniche. E' però possibile usufruire del 15% di sconto per la spesa nei negozi della Grande Distribuzione Organizzata che aderiscono alla convenzione. Per verificare il saldo residuo, sarà necessario andare allo sportello Atm di Poste Italiane, mentre in caso di furto o smarrimento, si potrà bloccare la carta chiamando il numero verde 800-210170.

Primo utilizzo entro il 16 dicembre

Per non perdere il diritto all'uso della carta, gli aventi diritto dovranno obbligatoriamente fare un primo acquisto entro il 16 dicembre 2024, mentre l'intero importo andrà utilizzato entro e non oltre il 28 febbraio 2025, data dopo la quale qualunque credito residuo verrà azzerato. Qualora si pensi di aver diritto alla carta ma non si è stati contattati dal comune, sarà possibile verificare intanto le graduatorie comunali, per essere certi di soddisfare tutti i requisiti, poi si potrà chiamare l'INPS al numero verde 803164 o, da cellulare, allo 06-164164. Rispetto allo scorso anno, la social card è aumentata di 40 euro, passando da 460 a 500, con un budget complessivo che sale da 520 milioni a 676 milioni di euro. Nel 2023, il 96% delle risorse sono state spese in generi alimentari e il restante 4% in carburanti.