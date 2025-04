La rivalsa di Chiara Ferragni: è suo il controllo della società

Nuovo cambiamento nelle attività economiche e finanziarie di Chiara Ferragni (nella foto): "sono per la prima volta diventata azionista di maggioranza di Chiara Ferragni Brand", annuncia infatti l’influencer sui suoi profili Instagram dove ha pubblicato un messaggio whatsapp inviatole verosimilmente dal suo legale. "Congratulazioni, Chiara! Ti comunico – è il testo del messaggio – che da questo momento hai il 99% della società che ha il tuo brand".

"Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio. Questa decisione è un passo concreto. È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va. È assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare. È essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand ed il mio nome", spiega Chiara Ferragni. L’influencer ha visto le sue società, a partire da Fenice, e i prodotti Chiara Ferragni Brand – dai vestiti alle borse e ai gioielli tutti col marchio dell’occhio azzurro – andare incontro a un periodo di grave difficoltà dopo il ‘pandoro gatè.

"Non voglio raccontare una favola, le favole non esistono – prosegue Ferragni – Ma so che sto provando a costruire qualcosa di nuovo. Con fatica, lucidità e responsabilità. Non vi racconterò una rinascita perfetta – scrive rivolta ai suoi followers – quella non sto riuscendo a viverla nemmeno io. Vi racconterò la realtà fatta di alti e bassi, imperfetta, mia". La Fenice di Chiara Ferragni si era salvata dal portare i libri in tribunale con un aumento di capitale da 6,4 milioni di euro nelle ultime settimane dopo essere stata messa a dura prova dagli scandali dei pandori (Pandorogate) e delle uova di Pasqua griffate.

Red. Eco.