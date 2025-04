Tip, dividendo di 0,16 euro per azione

L’assemblea degli azionisti di Tamburi Investment Partners Spa, gruppo industriale indipendente e diversificato quotato al segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana che investe nelle eccellenze imprenditoriali, ha approvato il bilancio di esercizio 2024.

L’utile netto pro forma consolidato è stato di circa 64,6 milioni, rispetto ai 149 milioni del 2023 e il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2024 è rimasto stabile a oltre 1,4 miliardi, "pur dopo distribuzioni di dividendi per 24,8 milioni e ulteriori acquisti di azioni proprie per 11,5 milioni". L’utile netto consolidato è stato di 41.346.479 euro.

L’assemblea ha anche deliberato la distribuzione alle azioni ordinarie in circolazione di un dividendo di euro 0,160 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco al 23 giugno, con messa in pagamento il 25 giugno e con data di legittimazione al pagamento al 24 giugno prossimi.

Nominato il cda per il triennio 2025–2027. È composto da Giovanni Tamburi (presidente e ad), Alessandra Gritti, Claudio Berretti, Cesare d’Amico, Manuela Mezzetti, Daniela Palestra, Isabella Ercole, Sergio Marullo di Condojanni, Giuseppe Ferrero, Paul Simon Schapira.

Red. Eco