Si riaccende l’inflazione: a novembre +1,4%

Risale l’inflazione, peggiora la bilancia commerciale, cala il fatturato dell’industria. Tre brutte notizie in una sola giornata per l’economia italiana, già alle prese con una crescita risicata, abbondantemente sotto l’1% nel 2024. A novembre i prezzi dell’energia (+7,5%) hanno riacceso l’inflazione, che sale all’1,4% dallo 0,9% di ottobre. Ancora più forte l’accelerazione del carrello della spesa – ovvero quella parte di paniere che raggruppa i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona – passato dal 2 al 2,6%.

Aumenta fra i consumatori la preoccupazione di un’ulteriore fiammata dei prezzi al dettaglio in vista del Natale: il Codacons calcola che un’inflazione all’1,4% "si traduce in un aggravio medio di spesa per la famiglia tipo da 460 euro annui, che salgono a 627 euro per un nucleo con due figli". L’andamento dei prezzi in Italia ricalca comunque quello dell’Ue. Secondo i dati di Eurostat diffusi ieri, infatti, l’inflazione nell’eurozona risale al 2,3% a novembre, rispetto al 2% di ottobre.

Deludenti anche i numeri della bilancia commerciale a ottobre. L’interscambio con i paesi extra Ue evidenzia una riduzione congiunturale per le esportazioni del 3,5% e un aumento per le importazioni dell’1,1%. La diminuzione su base mensile dell’export riguarda tutti i raggruppamenti principali di industrie, ad eccezione dei beni di consumo durevoli (+8,6%), mentre le riduzioni più ampie si rilevano per energia (-10,7%) e beni strumentali (-7,4%). Nel trimestre agosto-ottobre 2024, rispetto al precedente, l’export registra una riduzione contenuta (-0,2%), cui contribuisce il calo delle vendite di energia (-18,1%) e beni strumentali (-4%). Nello stesso periodo, l’import mostra un lieve aumento (+0,3%), spiegato dai maggiori acquisti di beni di consumo durevoli (+5,4%).

Negativo, infine, il trend del comparto produttivo. L’Istat rileva che a settembre prosegue, per il quinto mese consecutivo, il calo del fatturato dell’industria: l’indice in valore, al netto dei fattori stagionali, cala dello 0,3%, al livello più basso da gennaio 2022, mentre per i volumi scende dello 0,1%, sul livello minimo da febbraio 2021. La diminuzione si verifica anche su base annua, con il fatturato dell’industria, corretto per gli effetti di calendario, in calo sia in valore (-5,7%) sia in volume (-4,7%). Per i servizi, si osserva invece un aumento dello 0,5% in valore e dello 0,7% in volume.

Andrea Ropa