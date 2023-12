Shopping online, boom di ordini in app per le feste

Milano, 29 Dicembre 2023 – Il Natale è passato da poco ma è tempo di bilanci per quanto riguarda le spese online effettuate per gli acquisti da mettere sotto l'albero. Una delle indicazioni che emergono dalle analisi effettuate c'è l'addio allo shopping natalizio compulsivo e benvenute App. Per la stagione 2023, gli utenti hanno effettuato acquisti online ponderati e informati all’insegna del risparmio attraverso più canali, tra cui anche smartphone, web, pc, tablet e social media. È quanto emerge da un’indagine condotta da Shoppy (shoppy.is/it), primo mobile App builder no-code europeo ideato da Mumble (mumble.it) per gli e-commerce attivi sulla piattaforma Shopify già scelto da Saveone, Silvian Heach, e Wide Awake e decine di altri brand in tutto il mondo.

Digital Factory Mumble

La digital factory Mumble nasce nel 2013 da un’idea di Mattia Farina, Francesco Vellani e Giacomo Torricelli, allora tre giovani poco più che ventenni uniti dal sogno di sviluppare prodotti digitali proprietari esportabili in tutto il mondo. Ha ideato una suite di tool con cui automatizza parte dello sviluppo di applicazioni mobile, e-commerce e piattaforme web. Ha realizzato più di 150 progetti per oltre 100 aziende utilizzate da più di 6 milioni di utenti attivi in Europa e America. Oggi collabora con il Governo degli Stati Uniti, Hermes, Unesco, Tetra Pak, Università di Palo Alto, Conad, Canossa, Kontatto, Clarins, Evensi e molti altri. Mumble ha sede a Modena e a Oakland, in California. Attratti dall’atmosfera natalizia riprodotta sulle App e dalla promozione dell’ampliamento dei loro programmi fedeltà e reward attraverso push notification, banner e emoji, i consumatori digitali hanno organizzato una vera e propria caccia in App al miglior sconto per lo shopping natalizio.

L'analisi dei dati

Lo dimostrano i dati aggregati dell’analisi di Shoppy, secondo cui, a fronte di 2.624 ordini di acquisto in App con un valore medio per ciascuno di 105,41 euro, nelle prime tre settimane di dicembre 2023, gli store hanno fatturato in totale 3.942.000 euro. Il 9% degli ordini è avvenuto da Mobile App ma, per i clienti più attivi, questa percentuale è cresciuta fino a superare il 50%. Un importante veicolo di acquisto è rappresentato dalle notifiche: gli utenti hanno ricevuto 297.664 push notification e cliccato su queste 4.423 volte, con una percentuale di click (CTR) del 2,75% e un tasso di conversione (CR) che in App è stato del 9,12%.

Gli acquisti last minute

Soprattutto per gli acquisti last minute, le notifiche in App, infatti, favoriscono esperienze di acquisto ponderate attraverso la ricezione di raccomandazioni aggiornate alle festività natalizie in base agli acquisti precedenti e promettono spedizione veloci, gratuite o scontate entro una certa data. “Oltre la metà degli acquisti, quest’anno è avvenuta tramite App, da un pubblico fedele. Il tasso di conversione in App del 9,12%, poi, è da record: in media, su web, di solito si aggira tra l’1 ed il 2%. In questo periodo dell’anno gli utenti vanno in cerca di acquisti convenienti e spedizioni veloci. Liste desideri personalizzate, promozioni speciali e non solo agevolano il lavoro di ricerca del risparmio dell’utente che apprezza particolarmente push notification e suggerimenti aggiornati alle festività natalizie” dichiara Mattia Farina, Co-Founder e CEO di Mumble. Questa indagine di Shoppy ha coinvolto gli ordini effettuati dalla prima alla quarta settimana di dicembre 2023 su oltre 50 store.