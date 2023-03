Seggiolino auto, come sceglierlo e dove posizionarlo. Nel 2023 costerà meno

Un bambino in auto (foto d'archivio Petrangeli)

La legge di bilancio ha ridotto l'Iva sui seggiolini auto obbligatori. Passa dal 22 al 5 per cento, con la conseguenza che i prezzi scenderanno del 18 per cento. Per fare un esempio, su un seggiolino auto che costa 150 euro, la famiglia può così risparmiare 27 euro. L'obiettivo è quello di alzare il livello di sicurezza a bordo auto anche per i più piccoli, che troppo spesso viaggiano in collo alla mamma o liberi di muoversi nei sedili posteriori anziché sull'adeguato seggiolino (o alzatina se più grande), obbligatorio per legge. Ma vediamo come e quando usare i seggiolini per bambini.

Dove mettere il seggiolino

La posizione migliore per il seggiolino auto è quella centrale e posteriore, ma solo se l'auto non è molto vecchia e quindi dotata anche nel sedile centrale di cinture di sicurezza o di agganci Isofix. Altrimenti, il posto più sicuro è quello posteriore, ma sul sedile dietro a quello del passeggero. E' possibile mettere il seggiolino anche sul sedile anteriore, a fianco del guidatore. La legge non lo vieta. Se però il bambino è piccolo e quindi è su un seggiolino posizionato contro marcia, va disattivato l'airbag. Se il bambino è più grande, il sedile va posizionato distante dalla plancia, ma con l'airbag attivo.

Come sceglierlo

Ci sono cinque tipi di seggiolini, secondo il peso del bambino. Il primo tipo è il gruppo 0 (le cosiddette navicelle o culle imbottite) utilizzabili fino a 10 chili e quindi adatto ai bambini dai 6 ai 9 mesi, poi il gruppo 0+, cioè gli ovetti, da un anno circa a 16 mesi di età e fino a 13 chili al massimo. Il terzo tipo è il gruppo 1, per i bambini da 9 mesi a 4 anni circa, che hanno quindi un peso compreso tra 9 e 18 chili, quindi il gruppo 2, che è un rialzino, adatto ai bambini da 15 a 25 chili di peso e quindi di età tra i 3 e i 6 anni, e infine il gruppo 3, da 22 a 36 chili, adatto fino a 12 anni massimo. Quando il bambino raggiunge i 150 centimetri di altezza si può togliere il seggiolino e assicurare il bambino con la cintura di sicurezza.

Qual è il migliore

E' fondamentale scegliere un seggiolino auto omologato e che quindi rispetti le normative di omologazione Ece R44/04 o Ece R129 i-Size. Per verificare che il seggiolino sia omologato occorre leggere l'etichetta, dove deve essere indicata l'omologazione. Da segnalare che dal 1 settembre 2023 la normativa Ece R129 sostituirà definitivamente la Ece R44 e diventerà l'unica normativa europea approvata per l'omologazione dei seggiolini auto.

Multe

Chi non rispetta le norme di sicurezza può incorrere in una multa che va da 83 a 333 euro e la perdita di cinque punti della patente. Se si viene trovati fuori regola due volte in due anni, viene anche sospesa la patente da quindici giorni a due mesi.