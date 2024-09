Sciopero treni 8-9 settembre: guida agli orari. Fino a quando è possibile chiedere il rimborso

Roma, 7 settembre 2024 – Sarà un duro rientro quello che vivranno molti italiani, alle prese con uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, che incroceranno le braccia dalle 3 a.m. di domenica 8 alle 2 a.m. di lunedì 9 settembre 2024. In questa fascia oraria, i treni potranno dunque subire cancellazioni o variazioni, per le quali sarà necessario informarsi sui siti e sulle app Trenitalia, o sul sito trenitaliatper.it, oppure ancora al numero verde 800 89 20 21, o recandosi in biglietteria e chiedendo al personale di assistenza clienti.

Quando chiedere il rimborso

L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione, ecco perché è vivamente consigliato, prima di mettersi in viaggio, verificare se il proprio convoglio effettuerà o meno il servizio. A tal proposito, si possono reperire maggiori informazioni sui servizi nella sezione “Servizi minimi garantiti in caso di sciopero” sul sito Trenitalia, predisposti a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990. Coloro i quali intendano rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero, cioè fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali.

Fasce orarie garantite

I treni che si trovino in viaggio a sciopero iniziato, arriveranno comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Per quelli del trasporto regionale, sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06 alle ore 09 e dalle ore 18 alle ore 21 dei giorni feriali).

I treni garantiti

Lo sciopero a Milano, Firenze, Napoli

I disagi saranno avvertiti anche in città, con autobus a rischio e ripercussioni previste nelle principali ore di punta. A Milano, lo sciopero Atm sulle linee dovrebbe iniziare intorno alle 18 di domenica 8 e finire al termine del servizio di lunedì 9 settembre, mentre l’agitazione a Roma del personale Atac potrebbe portare alla cancellazione delle corse dalle 8.30 alle 16.30. A Firenze a rischio le corse di bus e tramvia dalle 14.30 alle 22.30, mentre a Napoli dalle 9 alle 17 sciopera il personale di bus, tram e filobus, con le ultime partenze garantite fino a 30’ prima dello sciopero. Non sono previsti invece disagi nella città di Torino. Lo sciopero di 8 ore indetto da Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna è stato proclamato per sollecitare il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto a fine 2023.