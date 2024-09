I treni garantiti per lo sciopero dell’8 e 9 settembre: orari ed elenco completo in Pdf

Roma, 6 settembre 2024 – Il rientro dalle ferie inizia con due giorni da bollino nero per chi si sposta in treno. Domenica 8 e lunedì 9 settembre disagi in vista per i pendolari delle ferrovie a causa dello sciopero nazionale. Ma vediamo in dettaglio le informazioni utili.

"Dalle 3 di domenica 8 alle ore 2 di lunedì 9 settembre, i treni possono subire cancellazioni o variazioni per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione” si legge sul sito di Trenitalia. In ogni caso, fa sapere Trenitalia, l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Sul suo sito Trenitalia pubblica l’elenco completo dei treni garantiti: Intercity, Intercity notte, Frecciargento, Frecciarossa e Frecciabianca, con la precisazione che i treni inseriti nell’elenco possono comunque subire delle variazioni di numerazione o di orario che non comportano però modifiche alla relazione garantita.

L’ELENCO

Aggiornamenti in tempo reale su collegamenti e servizi, sono disponibili anche attraverso l’app Trenitalia, sulla sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, presso il personale di Assistenza clienti e le biglietterie.

I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero, come fa sapere Trenitalia:

- fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce

- fino alla mezzanotte del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali

- in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Disagi anche per chi si sposta con i mezzi pubblici a Milano per l’adesione allo sciopero di Atm. L’azienda trasporti milanese annuncia l’adesione allo sciopero nazionale lunedì 9 settembre, dopo le 18. Sul sito Atm ricorda che i sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FAISA CISAL e UGL FNA hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale e fa sapere che lo sciopero potrebbe avere ripercussioni anche su tram, autobus e metropolitana a partire dalle ore 18 fino al termine del servizio.

Sempre in Lombardia, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio della funicolare Como-Brunate, dalle ore 19,30 fino al termine del servizio.