Intelligenza artificiale in Reuters: l'impatto secondo Alessandra Galloni

"Stiamo usando tantissimo l'intelligenza artificiale". Lo racconta la direttrice di Reuters, Alessandra Galloni, nel corso di un appuntamento di "Voci sul futuro", organizzato dall'ANSA e dall'Asvis in occasione del Festival dello sviluppo sostenibile. Su tutto ciò che sono notizie ufficiali, per esempio sui risultati delle aziende oppure sul cambio dei tassi di interesse, "c'è un grandissimo ruolo dell'intelligenza artificiale quando arriva un comunicato da una fonte verificata", spiega. "Usiamo questi tool - aggiunge Galloni - per fare i titoli e la prima versione dell'articolo. C'è sempre un umano che guarda e che verifica prima di spingere il bottone: questo è importantissimo e questo rimarrà".

Così "riusciamo a scrivere e a fare molti più titoli in modo molto più veloce. Per noi, è fondamentale. Significa che quel giornalista che doveva fare il titolo a mano e invece deve solo di guardarlo e spingere il bottone, adesso ha molto più tempo per fare altre cose. Se moltiplichi questo per più di 2.000 persone, significa che abbiamo più giornalisti che possono andare a fare le inchieste - conclude la direttrice - e cercare quelle notizie riservate che sono alla base di quello che dovrebbe fare il giornalista".