Sciopero treni: l’8 marzo servizi a rischio per quasi 24 ore. Ecco chi si fermerà

Roma, 3 marzo 2024 – E’ atteso per venerdì 8 marzo, festa della donna, lo sciopero generale nazionale del personale del Gruppo FS Italiane di quasi 24 ore. Lo stop dei trasporti, proclamato da una sigla sindacale autonoma, durerà dalla mezzanotte fino alle 21 di venerdì 8 marzo. Saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 (come da orario ufficiale di Trenitalia). L'agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie.