Sciopero treni 23 e 24 marzo, servizi a rischio per 24 ore. Ecco chi si ferma

Roma, 18 marzo 2024 – Stop di 24 ore del servizio di trasporto pubblico su rotaie per il weekend che precede le vacanze di Pasqua. Lo sciopero nazionale di sabato 23 e domenica 24 marzo è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Possibili disagi derivanti dalle modifiche del servizio anche prima e dopo la conclusione dello stop al servizio. Ma vediamo nel dettaglio gli orari dello stop dei treni per non farsi trovare impreparati.

Gli orari dello sciopero

Lo sciopero generale annunciato da Fs sarà dalle ore 21 di sabato 23, alle ore 21 di domenica 24 marzo. Questo significa che lo stop del servizio durerà 24 ore.

Rischio disagi

Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali delle ferrovie, chiedendo informazioni al personale di assistenza clienti oppure recandosi in biglietteria.