Sciopero treni 23 e 24 marzo, stop nel weekend: orari, fasce protette e motivazioni

Roma, 20 marzo 2024 - È in arrivo un nuovo sciopero nazionale di 24 ore tra sabato 23 e domenica 24 marzo. A rivendicarlo sono le sigle sindacali Cub Trasporti e Sgb, il cui mancato svolgimento lavorativo potrebbe causare qualche disagio nella mobilità. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo sciopero di questo weekend.

Chi sciopera

La protesta coinvolge il personale di bordo e di macchina di Trenitalia (con possibili disagi anche su treni regionali, Frecce e Intercity), Italo e Trenord.

Durata dello sciopero

Lo sciopero generale di 24 ore, come annunciato dal Gruppo Fs Italiane, inizierà alle 21 di sabato 23 marzo e durerà fino alle 21 di domenica 24 marzo.

Le motivazioni

Lo sciopero è stato indetto principalmente a causa di questioni cruciali relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, all'orario di lavoro, al salario e al rispetto del Contratto collettivo nazionale. La preoccupazione per la tutela della salute sul posto di lavoro e per l'attuazione di misure adeguate per garantire un ambiente lavorativo sicuro è stata una delle ragioni principali che ha spinto i sindacati a indire lo sciopero. Inoltre, la richiesta di un orario di lavoro equo e sostenibile, che tenga conto delle esigenze dei dipendenti, è emersa come un punto fondamentale di discussione. L'aumento salariale e la salvaguardia delle condizioni economiche dei lavoratori, attraverso il rispetto dei Ccnl, infine, sono le altre motivazioni che hanno spinto all'azione sindacale.

Fasce di garanzia Trenitalia

Sono assicurati treni a lunga percorrenza e le corse nella fasce orarie di garanzia (dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21). Ad ogni modo, Trenitalia mette a disposizione un call center gratuito al numero 800 89 20 21 per ulteriori informazioni.

Per consultare i treni di Trenitalia garantiti durante lo sciopero clicca qui https://www.trenitalia.com/it/informazioni/treni_garantiti_incasodisciopero.html

Treni garantiti da Italo

Per limitare i disagi, si consiglia di consultare i treni garantiti da Italo qui https://www.italotreno.it/~/media/Images/content/pdf/sciopero/2024/Lista-garantiti_03_2024

Fasce di garanzia Trenord

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: - Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1 - Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Domenica 24 marzo, invece, durante la manifestazione Stramilano 2024, ci saranno le seguenti variazioni alle corse autobus del servizio Malpensa Express – Milano Cadorna, che partiranno/arriveranno dalla/alla fermata della metropolitana M1 di Lampugnano: - dalla n. 307 (Milano Cadorna p.05.27 – Malpensa T2 a.06.10) alla n. 347 (Milano Cadorna p.13.57 – Malpensa T2 a.14.40), ogni 30 minuti; - dalla n. 310 (Malpensa T2 p.05.20 - Milano Cadorna a.06.04) alla n. 346 (Malpensa T2 p.13.20 - Milano Cadorna a.14.04), ogni 30 minuti.