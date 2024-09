Lunedì nero per i trasporti pubblici: sciopero di bus, tram e metropolitane. Orari e fasce di garanzia nelle principali città

Roma, 8 settembre 2024 – Rischia di essere un lunedì nero per i trasporti pubblici (e soprattutto per i pendolari).

Le principali sigle sindacali hanno infatti indetto uno sciopero nazionale dei trasporti pubblici locali per lunedì 9 settembre. Otto ore di astensione dal lavoro che avranno orari e modalità di svolgimento differenti da città a città. Vediamo come si articolerà lo sciopero nelle principali città e quali saranno le fasce di garanzia.

Lo sciopero rischia di avere forti ripercussioni perché indetto dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil e Ugl (le sigle alle quali aderiscono la maggior parte dei lavoratori).

Lo sciopero di lunedì 9 settembre 2024 rientra nelle azioni dei sindacati nell’ambito della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro. “Lunedì 9 settembre ci sarà la seconda azione di sciopero nazionale nel trasporto pubblico locale, visto il perdurare dello stallo della vertenza per il rinnovo del ccnl e per dire basta ad un sistema di trasporti pubblici inadeguati, all’insufficienza delle risorse destinate al settore, all’inadeguatezza delle retribuzioni, alla carente conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e al continuo rischio aggressioni”.

Come tutti gli scioperi che riguardano i servizi di trasporto pubblico, in particolar modo nei giorni feriali, dovranno essere rispettate delle fasce di garanzia (orari di punta nei quali i mezzi sono obbligati a circolare). Essendo uno sciopero del trasporto pubblico locale, gli orari dell’astensione dal lavoro vengono decisi a livello territoriale e quindi possono variare da città a città.

Lo sciopero di Atm a Milano si svolgerà dalle 18 a fine servizio (con il rispetto delle fasce di garanzia) e potrebbe avere conseguenze sulle linee Atm: tram, bus e metropolitane.

A Roma lo sciopero di 8 ore è stato indetto a partire dalle 8.30 e si concluderà alle 16.30. L’impatto maggiore riguarderà chi utilizza i mezzi Atac e le reti gestite da RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Per informazioni più dettagliate si può restare aggiornati sul sito di Atac.

Anche a Bologna lo sciopero si svolgerà dalle 8.30 alle 16.30. Otto ore durante le quali saranno possibili ritardi e cancellazioni dei servizi di bus e altre attività di competenza di Tper: per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere). Durante questa fascia oraria, le sigle sindacali avvertono che i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Situazione particolarmente complicata a Firenze dove, allo sciopero nazionale del trasporto pubblico di 8 ore proclamato da Cgil, Cils, Uil e Ugil, si sommerà uno sciopero aziendale di Gest (società che gestisce la tranvia) di 24 ore proclamato dai Cobas.

Lo sciopero nazionale si svolgerà dalle 9.30 alle 17. Operai e impiegati sciopereranno per l’intero turno. Restante personale, non direttamente connesso alla mobilità delle persone, ultime otto ore del turno. Come detto contestualmente allo sciopero nazionale, Cobas Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore.

A Genova lo stop dei mezzi Amt è previsto dalle 9.30 alle ore 17.00. A Venezia lo sciopero avrà durata di 6 ore dalle 10 alle 16 (interesserà anche i traghetti e i servizi di naviogazione). A Bari stop dei mezzi pubblici di 8 ore: dalle 15:30 alle 23:30.