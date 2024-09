Sciopero aerei 24 settembre 2024: chi si ferma e perché

Roma, 23 settembre 2024 – Ritardi e cancellazioni nei principali aeroporti italiani a causa dello sciopero proclamato per l’intera giornata di martedì 24 settembre da diverse sigle sindacali. La protesta coinvolge gli addetti ai servizi di assistenza a terra e della vigilanza aeroportuale e interesserà importanti aeroporti come Milano Linate e Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Bologna e Venezia. Inoltre, si aggiunge lo sciopero di piloti e assistenti di volo Wizzair Malta Limited, con conseguenze anche sui voli programmati di Ita Airways, che ha già annunciato la cancellazione di 28 voli nazionali e internazionali.

Chi sciopera e perché

Lo sciopero del 24 settembre nasce dalle difficili condizioni lavorative e dalla richiesta di miglioramenti contrattuali da parte dei lavoratori del settore handling e gestione aeroportuale. Diverse sigle sindacali, tra cui Flai Trasporti e Servizi, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Cub Trasporti, hanno indetto la protesta. A Venezia hanno proclamato lo sciopero i lavoratori GH e Ivri Vigilanza, a Milano Malpensa coinvolti i dipendenti di Ags Handling e Sirport Global Service. A Bergamo Orio al Serio incrociano le braccia i lavoratori di Ags Handling, a Olbia sciopero proclamato da Ugl trasporto aereo per il personale Geasar. E ancora: stop per l’intera giornata del personale Alha Airport a Roma Fiumicino. Anche Bologna si prepara anche il martedì nero dei trasporti aerei. Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno confermato la mobilitazione dei lavoratori della società di gestione dello scalo, degli addetti delle società di handling (Ffm, Gh Aviation service, Avia partner) e di Tag: uno stop di 24 ore dalla mezzanotte di lunedì fino alle 24 del giorno successivo per sostenere la richiesta di un premio che vada a redistribuire su tutti i lavoratori dello scalo gli utili realizzati dal Marconi grazie alla ripresa sostenuta dei voli, un trend di crescita che prosegue anche quest'anno.

Le ripercussioni sui voli

Lo sciopero riguarda anche il personale di bordo di Wizzair Malta Limited, con una protesta indetta dalla Filt-Cgil. A causa della protesta, Ita Airways ha annunciato la cancellazione di 28 voli nazionali e internazionali, di cui 26 nella giornata del 24 settembre. Tra i collegamenti internazionali cancellati ci sono Milano Linate-Londra (AZ 226), Londra-Milano Linate (AZ 227), Milano Linate-Francoforte (AZ 408), Francoforte-Milano Linate (AZ 409). Sono inoltre stati cancellati voli tra Milano Linate e Roma, Napoli, Trieste, Bari, e tra Roma Fiumicino e Bologna. La lista completa dei voli cancellati è consultabile qui. Ita Airways invita i viaggiatori a verificare lo stato dei propri voli sul sito ita-airways.com o contattando il numero dedicato 06-85960020 per eventuali cambi di prenotazione o rimborsi senza penali. Per chi viaggia con Ita Airways, sarà possibile riprogrammare il viaggio senza penali o richiedere il rimborso del biglietto entro il 29 settembre.