Ha chiuso in calo sotto quota 34 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di maggio hanno ceduto l'1,11% a 33,29 euro al MWh all'indomani dello stop ai dazi Usa per 90 giorni annunciato dal presidente Donald Trump. IL prezzo del gas non scendeva sotto quota 34 euro al MWh dallo scorso 30 aprile.