Volo cancellato per sciopero aerei: cosa fare

Roma, 28 novembre 2024 – Venerdì 29 novembre molti aerei saranno a rischio. Confermato lo sciopero indetto da Cgil e Uil, infatti, anche il comparto aeroportuale si fermerà per unirsi alla protesta insieme agli altri settori pubblici e privati di scuola, sanità e trasporti. Se il tuo aereo è nella lista dei voli cancellati, ecco cosa puoi fare.

Sciopero aerei, cosa fare in caso di volo cancellato

Modifica del biglietto o richiesta rimborso

In caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per volare il 29 novembre potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (ma solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore).

Tutto ciò si può fare tramite i siti web delle diverse compagnie aerei. Laddove cancellato, è possibile modificare il proprio volo con la stessa compagnia. Per farlo, è necessario collegarsi sul sito della compagnia e procedere con la modifica. Ma attenzione. Se i voli alternativi sono già pieni, non è garantito che i passeggeri riescano a trovare un posto su altri voli operati dalla stessa compagnia. In questo caso, l'unica opzione è quella di chiedere il rimborso del biglietto e acquistarne un altro con una nuova compagnia. Anche in questo caso, è necessario recarsi sul sito della compagnia e procedere con la richiesta.

Cosa fare in caso di volo cancellato con Ita

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 29 novembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (ma solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 4 dicembre chiamando il numero +39 06.85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. Puoi visitare il sito di Ita.

Cosa fare in caso di volo cancellato con Wizz Air

In caso di volo cancellato, Wizz Air offre diverse opzioni: puoi accettare un volo alternativo, prenotare un nuovo volo gratuitamente nei 14 giorni precedenti o 30 giorni successivi, richiedere crediti Wizz (tramite modulo) o chiedere un rimborso completo sul metodo di pagamento originale. Per selezionare l'opzione, accedi al tuo Wizz Account o segui le indicazioni nell'email di cancellazione, con la possibilità di farlo fino a 3 ore prima del volo. Se non procedi, il rimborso sarà accreditato automaticamente sul tuo account. In alternativa, puoi scegliere l'opzione tramite il banco informazioni in aeroporto, il link nell'email di cancellazione, la chat dal vivo o il call center. Puoi consultare la pagina per la modifica della prenotazione qui.

Cosa fare in caso di volo cancellato con Ryanair

Se sei stato informato della cancellazione del volo almeno 14 giorni prima della partenza, puoi richiedere un rimborso, essere riprenotato su un volo alternativo alla prima disponibilità o cambiare gratuitamente il volo con una nuova data. Se la cancellazione è avvenuta meno di 14 giorni prima, hai le stesse opzioni, ma puoi anche scegliere di cambiare il volo con nuovi orari sulla stessa tratta. Se non ci sono voli Ryanair disponibili, contatta l'assistenza in aeroporto per ricevere supporto e, se necessario, potrai prenotare autonomamente un altro volo e richiedere il rimborso delle spese sostenute. Per farlo, è possibile accedere tramite app o sito e andare su “Le mie prenotazioni” Tutte le cose che puoi fare in caso di cancellazione o riprogrammazione puoi consultarla qui.