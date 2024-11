Sciopero aerei 29 novembre: ecco i voli cancellati

Roma, 27 novembre 2025 – Il 29 novembre sarà una giornata complicata per chi viaggia in Italia. Nonostante la precettazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, infatti, la mobilitazione di 8 ore proclamata da Cgil e Uil e che coinvolgerà i settori del pubblico e privato ci sarà. Si preannunciano disagi per il trasporto pubblico e, sebbene i treni resteranno esclusi dallo sciopero, molti aerei sono a rischio cancellazione. Ecco quali.

Venerdì 29 novembre disagi e voli cancellati per lo sciopero generale

La protesta

A partire dalle 21 di giovedì 28 novembre e per le successive 24 ore, i sindacati Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero contro la Legge di Bilancio 2025, considerata "inadeguata" nel risolvere le problematiche economiche del Paese. La protesta coinvolgerà lavoratori dei settori pubblici e privati, con particolare impatto su sanità, scuola e trasporti, sia aerei, marittimi che locali, inclusi bus, tram e filobus. Le ferrovie sono escluse, poiché già interessate dallo sciopero del 24 novembre. Nonostante la durata del blocco nel settore dei trasporti sia stata ridotta a seguito di una precettazione da parte di Matteo Salvini, i sindacati hanno annunciato di voler ricorrere al Tar.

Quanto dura lo sciopero degli aerei

Nel trasporto aereo, dopo la precettazione, la fascia interessata dallo stop è quella compresa tra le 10 e le 14.

Lo stop a Milano e Venezia

Scioperano i lavoratori di Sea, di Aviapartner Handling e delle aziende Dussman Service e SPD che operano negli aeroporti di Linate e Malpensa, dove si fermeranno anche i dipendenti di AGS Handling. Nell’aeroporto di Venezia-Tessera, invece, si asterrà dal lavoro il personale di Aviation Services.

Sciopero Ita Airways

Ita Airways ha già annunciato la cancellazione di 41 voli nazionali, di cui 39 previsti proprio per il 29 novembre. Inoltre, segnala possibili ritardi a Fiumicino fino al 28 novembre per lavori di manutenzione sulla pista 2. La compagnia invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo sul sito nella sezione "Info Voli" o contattando l’agenzia di viaggio. Ecco l’elenco dei voli Ita del 29 novembre cancellati: VOLO PARTENZA ARRIVO AZ 120 MILANO LINATE AMSTERDAM AZ 121 AMSTERDAM MILANO LINATE AZ 226 MILANO LINATE LONDRA CITY AZ 227 LONDRA CITY MILANO LINATE AZ 343 NIZZA ROMA FIUMICINO AZ 344 ROMA FIUMICINO NIZZA AZ 345 NIZZA ROMA FIUMICINO AZ 348 ROMA FIUMICINO NIZZA AZ 350 MILANO LINATE PARIGI ORLY AZ 351 PARIGI ORLY MILANO LINATE AZ 408 MILANO LINATE FRANCOFORTE AZ 409 FRANCOFORTE MILANO LINATE AZ 415 DUSSELDORF MILANO LINATE AZ 418 MILANO LINATE DUSSELDORF AZ 571 ZURIGO ROMA FIUMICINO AZ 572 ROMA FIUMICINO ZURIGO AZ 575 GINEVRA ROMA FIUMICINO AZ 576 ROMA FIUMICINO GINEVRA AZ 1156 REGGIO CALABARIA ROMA FIUMICINO AZ 1157 ROMA FIUMICINO REGGIO CALABARIA AZ 1165 ROMA FIUMICINO LAMEZIA TERME AZ 1168 LAMEZIA TERME ROMA FIUMICINO AZ 1174 LAMEZIA TERME MILANO LINATE AZ 1179 MILANO LINATE LAMEZIA TERME AZ 1195 MILANO LINATE REGGIO CALABARIA AZ 1196 REGGIO CALABARIA MILANO LINATE AZ 1357 ROMA FIUMICINO TRIESTE AZ 1358 TRIESTE ROMA FIUMICINO AZ 1360 TRIESTE ROMA FIUMICINO AZ 1365 ROMA FIUMICINO TRIESTE AZ 1412 TORINO ROMA FIUMICINO AZ 1417 ROMA FIUMICINO TORINO AZ 1421 ROMA FIUMICINO TORINO AZ 1428 TORINO ROMA FIUMICINO AZ 1571 ROMA FIUMICINO ALGHERO AZ 1578 ALGHERO ROMA FIUMICINO AZ 1612 BARI ROMA FIUMICINO AZ 1613 ROMA FIUMICINO BARI AZ 1619 ROMA FIUMICINO BRINDISI AZ 1624 BRINDISI ROMA FIUMICINO AZ 1636 BARI MILANO LINATE AZ 1641 MILANO LINATE BRINDISI AZ 1642 BRINDISI MILANO LINATE AZ 1653 MILANO LINATE BARI AZ 1654 BARI MILANO LINATE AZ 1655 MILANO LINATE BARI AZ 1711 ROMA FIUMICINO CATANIA AZ 1713 MILANO LINATE CATANIA AZ 1714 CATANIA MILANO LINATE AZ 1718 CATANIA MILANO LINATE AZ 1726 CATANIA ROMA FIUMICINO AZ 1727 MILANO LINATE CATANIA AZ 1734 CATANIA ROMA FIUMICINO AZ 1745 ROMA FIUMICINO CATANIA AZ 1766 PALERMO ROMA FIUMICINO AZ 1772 PALERMO MILANO LINATE AZ 1775 MILANO LINATE PALERMO AZ 1781 ROMA FIUMICINO PALERMO AZ 1782 PALERMO ROMA FIUMICINO AZ 1784 PALERMO ROMA FIUMICINO AZ 1785 ROMA FIUMICINO PALERMO AZ 1799 ROMA FIUMICINO PALERMO AZ 2030 ROMA FIUMICINO MILANO LINATE AZ 2031 MILANO LINATE ROMA FIUMICINO AZ 2032 ROMA FIUMICINO MILANO LINATE AZ 2034 ROMA FIUMICINO MILANO LINATE AZ 2045 MILANO LINATE ROMA FIUMICINO AZ 2133 MILANO LINATE ROMA FIUMICINO

Le compagnie low cost

Anche il personale dell’ungherese Wizz Air aderirà alla protesta per chiedere miglioramenti nelle condizioni lavorative e salariali, mettendo a rischio numerose tratte, tra cui voli da Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Venezia e Napoli. Secondo le informazioni dell’Enac, solo i voli diretti verso le isole sono attualmente garantiti. I voli operativi durante lo sciopero saranno invece: WMT 6549 da Catania a Verona, WMT 6550 da Verona a Catania e WMT 6391 da Malpensa a Jeddah. Per altre compagnie come Volotea, o Ryanair, è possibile consultare le pagine per monitorare lo stato del volo.

Fasce di garanzia per i voli

L’Ente nazionale per l’aviazione Civile prevede una fascia di garanzia per i voli in partenza tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21, incluse le tratte charter. È possibile consultare l’elenco dei voli garantiti e scoprire se il proprio volo è stato cancellato. Ecco l’elenco.