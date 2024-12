Stellantis, dall'indotto al calo della produzione: tutti i nodi sul tavolo del governo

Roma, 8 dicembre 2024 - Martedì prossimo ci sarà il primo tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per trovare una soluzione per i 97 lavoratori di Trasnova licenziati in tronco. Nel frattempo sono già partite altre 101 lettere di licenziamento nella Logitech. Ma la valanga degli esuberi potrebbe diventare, giorno dopo giorno, sempre più grande. Ma quali sono i nodi sul tappeto? E che cosa sta succedendo nella galassia Stellantis, dopo il terremoto dell’uscita del ceo Carlos Tavares?