Qn e Banca d’Italia insieme. Nasce Salvadanaio Digitale

Parte domani la nuova rubrica "Salvadanaio Digitale", nata dalla collaborazione tra Gruppo Monrif e Banca d’Italia per promuovere l’educazione finanziaria e la consapevolezza economica nelle nuove generazioni. Obiettivo: spiegare in modo chiaro e accessibile i concetti finanziari complessi e affrontare temi di finanza personale in modo consapevole. "Salvadanaio Digitale" sarà disponibile sul canale digitale di Economia di Quotidiano.net, sulle pagine cartacee dell’inserto QN-Nuove generazioni e sui social delle testate del Gruppo Monrif.