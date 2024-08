Sale il reddito, famiglie più ricche. Ocse: in Italia l’aumento maggiore

I salari in Italia crescono più dell’inflazione. E’ un dato inedito, registrato nel primo trimestre dell’anno, che porta l’incremento dei redditi reali delle famiglie pro capite nel nostro Paese al primo posto in ambito Ocse. Un risultato, frutto di molteplici fattori, che spinge Giorgia Meloni, con un ampio seguito di esponenti di Fratelli d’Italia, a sottolineare il ruolo delle politiche del suo governo come leva per il traguardo conquistato. "Finalmente – fa sapere la premier – i redditi in Italia stanno crescendo più dell’inflazione, dopo anni di perdita di potere d’acquisto delle famiglie".

Non basta. "Questo risultato, ben superiore alla media Ocse dello 0,9%, è anche frutto – insiste – delle politiche del governo che hanno concentrato gran parte delle risorse disponibili al rinnovo dei contratti, ad aumentare le pensioni, a sostenere i salari attraverso il taglio del cuneo contributivo e la riduzione dell’Irpef, e per rafforzare i trasferimenti sociali in natura". Un avviso che innesca la reazione dell’opposizione. A cominciare dal Pd, che, con il responsabile economico, Antonio Misiani, punta l’indice sui "facili trionfalismi della premier".

Ma torniamo ai numeri. Il reddito reale delle famiglie pro capite nei Paesi Ocse è aumentato dello 0,9% nel primo trimestre del 2024, rispetto al +0,3% del trimestre precedente. "Tutte le economie del G7 hanno registrato un aumento – sottolineano gli economisti – L’Italia ha visto l’aumento più forte (3,4%), trainato da un aumento delle retribuzioni dei dipendenti e dei trasferimenti sociali in natura, invertendo il calo registrato nel trimestre precedente". Nell’ultimo trimestre del 2023, del resto, a fronte di una crescita nei Paesi Ocse dello 0,5% il dato italiano era risultato in calo dello 0,4%.

Nel primo trimestre nei Paesi Ocse il reddito reale pro capite delle famiglie aumenta più del Pil pro capite (+0,3%). "Anche la Germania – indicano dall’Ocse – ha registrato un forte aumento del reddito reale pro capite delle famiglie rispetto al trimestre precedente (1,4%), in parte grazie a un aumento delle retribuzioni dei dipendenti", con un Pil pro capite in crescita dello 0,2%. Aumento dello 0,6% per Canada e Francia, mentre Regno Unito e Stati Uniti "hanno registrato aumenti più modesti del reddito reale pro capite delle famiglie, rispettivamente +0,3% e +0,2%".