Rinviata la nomina del cda in attesa del Golden Power

Pirelli (foto: l’ad Marco Tronchetti Provera), in attesa che il governo decida se e come esercitare il Golden Power, ha deciso di convocare per il 29 giugno l’assemblea per l’approvazione del bilancio e rinviare a una successiva assemblea il rinnovo del cda. Slitta anche la presentazione dell’aggiornamento del Piano industriale al 2025.