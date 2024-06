Rinnova Valore Bonus, la sfida di Generali

Essere “Partner di Vita” è, da sempre, la mission di Generali che, per essere vicina ai risparmiatori italiani, risponde alla richiesta di maggior solidità e di rendimenti stabili nel tempo, in un contesto ancora caratterizzato da tassi di interesse alti, inflazione e liquidità, lanciando Rinnova Valore Bonus, la soluzione assicurativa di investimento multi-opzione "che – spiega Giancarlo Bosser, Chief Life Officer – risponde al bisogno di trovare una soluzione all’inflazione, alla ricerca di rendimenti e alla richiesta di maggior solidità e sicurezza da parte degli italiani. In un contesto come quello attuale, crediamo che la diversificazione del risparmio, la consulenza e il medio termine, siano la reale risposta alla sfida dell’inflazione e al creare valore nel tempo. Rinnova Valore Bonus, in sintesi, risponde alla necessità di difesa del medio termine e al bisogno di stabilità e sicurezza, particolarmente importante in momenti di cambiamento e di incertezza – che portano gran parte dei risparmiatori investire in titoli di breve termine – e di aumentata volatilità sui tassi governativi, dovuta anche i cambiamenti politici in corso".

Oggi, infatti, in Italia le persone continuano a detenere liquidità sui conti correnti per oltre 1.500 miliardi di euro, con un accenno di inversione di tendenza rispetto al passato, anche se i depositi e i conti correnti rappresentano ancora la fetta più grande della ricchezza accantonata, pari al 30% circa del totale. Rinnova Valore Bonus, la soluzione a premio unico multi-opzione che arricchisce l’offerta Vita di Generali, punta sulla diversificazione e prevede tre opzioni di investimento alternative.

La nuova Multi-gestione, "l’opzione che combina – spiega Bosser – due gestioni separate, la Gesav, che è quella storica di Generali ed una delle leader sul mercato italiano, e Royal Fund, più piccola e più agile nell’intercettare i rendimenti, soprattutto obbligazionari, del momento".

Geval $, è l’opzione 100% gestione separata dedicata all’investimento in dollari per offrire una opportunità ulteriore di diversificazione anche valutaria. Inoltre, "comprende una polizza assicurativa con tutti i benefici fiscali legali e di stabilità determinati da questo tipo di strumento".

Royal Fund, infine, è l’opzione di investimento 100% gestione separata riservata ai contraenti che sottoscrivono dall’1 giugno di quest’anno “Scegli per una Lungavita” (la soluzione Long Term Care di Generali), disponibile fino al 6 agosto.

"Un’altra caratteristica importante della nuova soluzione – sottolinea Bosser – è rappresentata dall’introduzione di un meccanismo premiante nei confronti di chi sceglie il risparmio di medio termine. Un bonus fedeltà a partire dalla sesta ricorrenza annuale - pari all’ 1,0% sul capitale rivalutato al momento della liquidazione - per evidenziare ancora di più la creazione di valore nel tempo".

In occasione del lancio della nuova soluzione assicurativa, inoltre, fino al 6 agosto è prevista un’iniziativa che azzera il trattenuto del primo anno sulle gestioni separate, in caso di nuova liquidità.

Infine, Rinnova Valore Bonus è esente da imposta di bollo e beneficia di una tassazione agevolata sui rendimenti rispetto ad altri investimenti finanziari; è esente da imposte di successione, è impignorabile e insequestrabile, nei limiti di legge; e garantisce un capitale ai propri cari, nel caso in cui l’assicurato venisse a mancare.