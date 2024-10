R-Store acquisisce le quote di tre società del Gruppo Med e diventa il primo Apple Premium Partner in Italia

Napoli, 30 ottobre 2024 - R-Store, Apple Premium Partner e Centro Assistenza Autorizzato, azienda fondata a Napoli nel 2008 dall’attuale Ceo Giancarlo Fimiani, acquisisce le quote societarie delle aziende Juice Spa, Rekordata Srl, Med Innovations ed ICT Srl appartenenti a Med Group Holding.

Oggi, mercoledì 30 ottobre, a Napoli, nella sede centrale di Via dei Mille nel Quartiere Chiaia, è stato formalizzato il passaggio definitivo della totalità delle azioni delle aziende acquisite.

Grazie a questa operazione R-Store Spa, già rivenditore Apple da 16 anni e leader italiano nel mondo del retail, con 100 negozi, 900 collaboratori e 600mln di fatturato, diventa il primo Apple Premium Partner in Italia e uno dei più rilevanti al mondo confermando la propria strategia di crescita e sviluppo.

“Da oggi R-Store conta 100 negozi sul territorio nazionale per un’offerta consumer capillare nel mercato retail, una divisione B2B formata da una squadra di professionisti specializzati, interni ed esterni, commerciali e tecnici e di un dipartimento Education dedicato allo sviluppo delle migliori soluzioni innovative per le Scuole e le Università seguito da un team di operatori pronti a offrire un supporto qualificato - dichiara Giancarlo Fimiani - Dal 2008 ad oggi siamo riusciti a raggiungere l’ambizioso traguardo di diventare il principale partner di Apple in Italia ed uno dei più rilevanti al mondo. Siamo entusiasti di aprire questo nuovo capitolo nella storia di R-Store, un’azienda che, grazie a continui investimenti, ha da sempre puntato all’eccellenza dei servizi offerti nel settore retail e business, fornendo ai clienti l’accesso alla tecnologia e ai servizi Apple con il massimo della professionalità. Oggi inizia per noi una nuova fase di sviluppo e soprattutto una nuova sfida internazionale, forti di una rilevante posizione nel settore”.

È a Napoli che si conferma l’headquarter dell’azienda che conta sedi operative, commerciali e direzionali in tutta Italia: Milano, Torino, Firenze, Roma, Palermo e Macerata che si distingue per l’iconica e rappresentativa sede dello storico Gruppo Med. Fondato nel 1982 da Sandro Parcaroli, Med Group Holding, tra i primi rivenditori ufficiali Apple in Italia, manterrà la continuità operativa all’interno della R-Store con il coinvolgimento, in ruoli strategici e decisionali, dei figli Stefano e Lucia Parcaroli.

L’iniziativa, frutto di un intenso lavoro di progettazione e negoziazione, è stata finanziata da un pool di banche, che ha visto come arranger e agent Bnl-Bnp Paribas, direzione territoriale Sud, con la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti e Medio Credito Centrale e l’intervento di Sace.

A supportare l’operazione lo studio legale LCA di Milano, con il team coordinato dall’avvocato Marina Rosito e composto da Claudia Barone e Giovanni Compagnoni per la parte corporate, Ranieri Romani e Zuleika Palma per la parte labour, Davide Valli e Luca Liberti per la parte finance, Adele Sodano e Monica dal Pra’ per i temi antitrust. Deloitte per i servizi di due diligence contabile e finanziaria con il team composto da Valeria Brambilla, Stefano Maria Santoro, Giacomo Giobbi, Federico Bazzani e Massimiliano Tiana. In campo anche lo Studio Losi-Cavazzini di Parma per la consulenza aziendale amministrativa; la Società L&C Corporate di Milano per la consulenza Corporate e l’acquisition financing, entrambe dirette e coordinate da Antonio Cavazzini; lo Studio di Dottori Commercialisti Battaglia & Partners di Napoli per la consulenza fiscale e coordinamento generale sotto la direzione di Gianluca Battaglia storico commercialista dell’azienda.