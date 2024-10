Quanto vale vincere il premio Nobel? Oltre a un posto nell’olimpo ci sono assegno e medaglia d’oro

Roma, 9 ottobre 2024 – E’ come dice la pubblicità della carta di credito: ci sono cose che non hanno prezzo. Come vincere un premio Nobel, per esempio. Se è vero che vedere il proprio nome a fianco di quelli di Rita Levi Montalcini, Martin Luther King o Nelson Mandela non si compra con niente, serve anche precisare che a chi arriva a conquistarsi un posto nell’olimpo dei grandi del mondo, vengono attributi pure due riconoscimenti estremamente materiali: una medaglia d’oro e un cospicuo assegno di quasi un milione di euro.

Quanto vale vincere il Nobel Entrando nello specifico, con riferimento all’importo stabilito nel 2024, in ogni campo individuato dal premio (medicina, fisica, chimica, letteratura, pace ed economia) viene attribuita una quota di 11 milioni di corone svedesi, che convertite nella nostra moneta equivalgono a circa 969.000 euro. Con una precisazione: se in un qualunque campo il premio di un anno viene assegnato a più di una persona, questi 969.000 euro vengono divisi in parti uguali tra i vari vincitori.

Giornalisti attendono l'annuncio dei vincitori del Premio Nobel 2024

La medaglia d’oro Dopodiché resta da affrontare il tema della medaglia, che è in oro e rappresenta su uno dei due lati Alfred Nobel, l’ideatore del premio. In questo caso il valore è quanto più immateriale possibile, perché a stabilirlo non servono once e bilancini, ma altri parametri estremante soggettivi. La composizione in ogni caso è in oro verde 18 carati placcato con oro 24 carati. E’ capitato che in passato alcune medaglie siano state messe all’asta e vendute in cambio di cifre da capogiro. Un esempio su tutti: quella del Premio Nobel per la pace di Dmitry Muratov, caporedattore russo del quotidiano indipendente Novaya Gazeta, è stata assegnata per 103,5 milioni di dollari. La somma è stata devoluta ai bambini sfollati in seguito alla guerra in Ucraina.

Le date Quella in corso è la settimana nella quale si annunciano i riconoscimenti, secondo un calendario giornaliero: il 7 ottobre si è partiti con quello per la medicina (Victor Ambros e Gary Ruvkun), l’8 si è passati alla fisica (John Hopfield e Geoffrey Hinton), dopo di che arrivano in successione chimica (9 ottobre), letteratura (il 10), pace (l’11) ed economia (il 14 ottobre). La cerimonia ufficiale di consegna si tiene però il 10 dicembre, anniversario della morte di Nobel. Chi paga i premi Gli assegni vengono firmati annualmente dalla fondazione che amministra l’ingente patrimonio lasciato dal chimico svedese Alfred Nobel, noto anche per essere stato l’inventore della dinamite. I premi sono elargiti dal 1901, in maniera pressoché continuativa, con qualche sporadica eccezione, avvenuta principalmente durante gli anni dei due conflitti mondiali.