Aumento tassi Bce, quale mutuo conviene ora: fisso, variabile o misto? La simulazione

La Bce (Banca centrale europea) ha alzato i tassi dello 0,5%. Ma cosa comporta questo rialzo del costo del denaro per le tasche di noi comuni mortali? Il primo esempio pratico è un incremento dei mutui a tasso variabile. Quanto aumentano i mutui Fisso, variabile o misto: cosa conviene ora? Cos'è il mutuo a tasso misto ​L'analisi della Fabi Come cambia la rata del mutuo Di quanto? E che tipo di mutuo conviene ora? Ad aiutarci in questa complessa scelta è il sito leader di settore Idealista.it che ha fatto alcune simulazioni provando a dare alcuni consigli. Quanto aumentano i mutui “Immaginando un mutuo di 125.000 euro a 25 anni, - spiega Fabio Femiani, responsabile mutui di Idealista.it - la rata è già passata da circa 450 euro mensili di gennaio 2022 a circa 620 euro di oggi, con il rischio di salire di ulteriori 100 euro in virtù dei futuri rialzi dei tassi che Bce manovrerà da qui a giugno 2023 per contrastare l’inflazione”. La presidente della Bce, Cristina Lagarde ha già infatti detto che è molto probabile un ulteriore aumento già a marzo. Ovviamente, l’impatto è minore laddove il debito residuo o la...