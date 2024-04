Precompilata al via. Oggi i modelli online

Parte la precompilata 2024 con il nuovo 730 semplificato. Dal pomeriggio di oggi saranno consultabili online i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate (in foto il direttore Ernesto Maria Ruffini) oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione 2024 sono circa 1,3 miliardi. Con il nuovo 730 semplificato il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righi e codici ma sarà guidato fino all’invio della dichiarazione. Dopo aver accettato o modificato i dati, operazioni che si potranno compiere dal prossimo 20 maggio, sarà il sistema a inserirli automaticamente all’interno del modello. Altra novità sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta. Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024; fino al 15 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi.