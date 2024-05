I soldi del Pnrr per proteggere le chiese dai terremoti: l’elenco dei luoghi di culto a cui vanno 129 milioni di euro

Roma, 23 maggio 2024 – Quasi 130 milioni di euro di risorse del Pnrr per mettere in sicurezza sismica 167 luoghi di culto (principalmente chiese).

Il Ministero della Cultura ha infatti assegnato risorse pari a 129,3 milioni di euro per l’adeguamento e messa in sicurezza sismica in 167 luoghi di culto e torri/campanili, nell’ambito della linea di azione 1 dell’investimento 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art), in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Duomo di Finale Emilia ristrutturato dopo il terremoto

Il decreto è firmato dal Segretario generale del MiC, Mario Turetta e, al momento, è alla registrazione degli organi di controllo.

Considerando anche le assegnazioni previste in due precedenti provvedimenti – si legge sul sito del ministero –, tra giugno 2022 e dicembre 2023, il nuovo provvedimento porta a 374,3 milioni di euro le risorse totali assegnate alla linea di azione 1 - Realizzazione di interventi di adeguamento sismico dei luoghi di culto, torri e campanili dell’Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)”.

“Questo piano di nuovi interventi, da Nord a Sud, ci permette di continuare a dare concretezza ai nostri progetti di tutela e valorizzazione. I tragici eventi sismici che negli ultimi decenni hanno colpito la nostra Nazione hanno costituito una seria minaccia anche nei confronti dei nostri beni culturali e in particolar modo di quelle chiese e di quei campanili di cui è ricco il nostro patrimonio artistico. Si tratta di luoghi identitari che testimoniano cultura e storia dei territori e che richiamano turisti di ogni parte del mondo. Abbiamo il dovere non solo di metterli in sicurezza, ma di farne un'occasione di sviluppo socio-economico”, ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

L’elenco delle chiese e dei finanziamenti

Ecco l’elenco degli interventi, comprensivo dell'importo finanziato e diviso per regioni:

ABRUZZO

Collepietro (AQ)

Chiesa della Madonna del Buon Consiglio 600.000 €

L'Aquila

Chiesa Santa Agnese - cappella interna Ospedale San Salvatore 300.000 €

Chiesa di Santa Maria degli Angeli o del Guasto 1.000.000 €

Chiesa di Santa Maria del Presepe 1.640.000 €

Chiesa dell'Assunta 300.000 €

Navelli (AQ)

Chiesa della Madonna delle Grazie 825.000 €

Chiesa della Madonna del Pantano 1.050.000 €

Raiano (AQ)

Chiesa di Sant'Onofrio 970.000 €

Rocca Pia (AQ)

Chiesa di Santa Maria delle Grazie 200.000 €

San Benedetto in Perillis (AQ)

Chiesa della Madonna delle Grazie 350.000 €

Sulmona (AQ)

Cappella Mazara 600.000 €

Bucchianico (CH)

Chiesa del Purgatorio 1.130.000 €

Vasto (CH)

Chiesa Maria SS del Carmine 620.000 €

Castiglione a Casauria (PE)

Assunzione della B.V. Maria 1.430.000 €

San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)

Chiesa di Sant'Antonio 900.000 €

Turrivalignani (PE)

Chiesa Santo Stefano Protomartire 700.000 €

Campli (TE)

Chiesa dei Cappuccini 250.000 €

Crognaleto (TE)

Chiesa di Santa Maria Apparente 500.000 €

Fano Adriano (TE)

Eremo di Santa Lucia (dell'Annunziata) 400.000 €

Giulianova (TE)

Chiesa di Santa Maria della Misericordia 1.100.000 €

BASILICATA

Muro Lucano (PZ)

Chiesa di San Bernardino 400.000 €

CALABRIA

San Lucido (CS)

Campanile della Chiesa del Rosario 700.000 €

Catanzaro

Chiesa di Santa Maria di Mezzogiorno 800.000 €

Cropani (CZ)

Chiesa Matrice o Collegiata di Santa Maria Assunta 1.875.000 €

Isola di Capo Rizzuto (KR)

Chiesa Santa Maria Assunta ad Nives 930.000 €

Pallagorio (KR)

Chiesa di Sant’Antonio da Padova 430.000 €

San Mauro Marchesato (KR)

Santuario Madonna del Soccorso 630.000 €

CAMPANIA

Airola (BN)

Chiesa Parrocchiale San Donato Martire 400.000 €

Arpaia (BN)

Abbazia di San Fortunato 300.000 €

Bucciano (BN)

Santuario Madonna del Monte Taburno 490.000 €

Cerreto Sannita (BN)

Chiesa San Giuseppe 450.000 €

Faicchio (BN)

Chiesa di Santa Lucia 600.000 €

Sant'Agata de' Goti (BN)

Chiesa Sant'Angelo de Munculanis 400.000 €

Aversa (CE)

Parrocchia S. Maria di Costantinopoli 680.000 €

Casal di Principe (CE)

Parrocchia SS. Salvatore 675.000 €

Lusciano (CE)

Cappella San Rocco 130.000,00 €

Valle di Maddaloni (CE)

Chiesa dell'Annunziata 1.150.000 €

Villa di Briano (CE)

Parrocchia Maria Santissima Assunta in Cielo 910.000 €

Acerra (NA)

Cattedrale di Santa Maria Assunta-Duomo di Acerra 945.000 €

Forio (NA)

Chiesa Basilica di Santa Maria di Loreto 1.500.000 €

Torrione 1.100.000€

Giugliano in Campania (NA)

Santuario Di Maria Ss. Annunziata 2.000.000 €

Meta di Sorrento (NA)

Basilica di Santa Maria del Lauro 525.000 €

Napoli

Basilica S. Giovanni Maggiore 715.000 €

Chiesa di San Nicola di Bari 800.000 €

Parrocchia San Giuseppe a Chiaia 860.000 €

Santa Maria in Cosmedin 1.000.000 €

Chiesa dei SS. Bernardo e Margherita 670.000 €

Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo 910.000 €

Chiesa dei SS. Cosma e Damiano 1.500.000 €

Pompei (NA)

Parrocchia Ss. Salvatore 900.000 €

Pozzuoli (NA)

Chiesa di Santa Maria della Consolazione detta del "Carmine" 2.400.000 €

Chiesa San Francesco d'Assisi e Sant'Antonio di Padova 1.720.000 €

Qualiano (NA)

Chiesa Santo Stefano 500.000 €

San Giuseppe Vesuviano (NA)

Santuario di San Giuseppe 590.000 €

Sant’Antonio Abate (NA)

Santuario di San Gerardo Majella 1.275.000 €

Chiesa di San Giuseppe 590.000 €

Sorrento (NA)

Chiesa Di San Pietro A Mele 150.000 €

Chiesa di Santa Maria de Restilianis 165.000 €

Chiesa dei Santi Felice e Baccolo 970.000€

Chiesa Di Santa Maria Di Casarlano 230.000€

Torre Annunziata (NA)

Basilica Madonna della Neve 590.000€

Casaletto Spartano (SA)

Santuario Maria Santissima dei Martiri 270.000 €

Cava de' Tirreni (SA)

Chiesa di Gesù e Santa Maria della Consolazione a Pregiato 550.000 €

Chiesa di San Nicola di Bari e San Giuseppe a Pregiato 1.200.000 €

Eboli (SA)

Chiesa Madonna delle Grazie 1.250.000 €

Mercato San Severino (SA)

Complesso ecclesiale dei Santi Vincenzo, Bartolomeo e Martino 270.000 €

Nocera Inferiore (SA)

Basilica Cattedrale di San Prisco, Parrocchia San Prisco 695.000 €

Ottati (SA)

Santuario Maria Santissima del Cardoneto 180.000 €

San Cipriano Picentino (SA)

Parrocchia Ss. Cipriano ed Eustachio 180.000 €

Sapri (SA)

Chiesa di Santa Croce 1.275.000 €

EMILIA ROMAGNA

Cesena (FC)

Abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena 2.900.000 €

Cattedrale di Cesena 240.000 €

Dovadola (FC)

Chiesa e Campanile di Sant'Andrea in Badia 270.000 €

Forlì (FC)

Cappellania coadiutoriale Santa Maria in Forno' 740.000 €

Cattedrale di Forlì e Campanile 550.000 €

Longiano (FC)

Chiesa Sant'Apollinare B.V. 130.000 €

Sarsina (FC)

Chiesa della Madonna Pellegrina in Quarto 185.000 €

Sogliano al Rubicone (FC)

Chiesa di San Lorenzo Martire 325.000 €

Modena

Chiesa di San Bartolomeo 1.275.000 €

Brisighella (RA)

Santuario della Beata Vergine del Monticino 580.000 €

Castellarano (RE)

Pieve di S. Eleucadio e Valentino in S.Valentino di Castellarano 2.000.000 €

Montescudo-Monte Colombo (RN)

Chiesa di San Savino 235.000 €

Novafeltria (RN)

Chiesa di Santa Maria Assunta in Torricella 470.000 €

Santarcangelo di Romagna (RN)

Campanile Chiesa di San Michele Arcangelo (Collegiata) 320.000 €

LAZIO

Alvito (FR)

Chiesa di San Giovanni Battista 1.500.000 €

Arce (FR)

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo 1.100.000 €

Arpino (FR)

Chiesa di San Vito 1.500.000 €

Cappella San Rocco 780.000 €

Ceprano (FR)

Chiesa e Convento di Sant'Antonio Abate 1.300.000 €

Fontana Liri (FR)

Chiesa di Santo Stefano Promartire 1.500.000 €

Frosinone

Campanile e Cattedrale di Santa Maria Assunta 1.600.000 €

Veroli (FR)

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo 2.600.000 €

Fondi (LT)

Chiesa di San Pietro Apostolo 1.880.000 €

Chiesa di Santa Maria del Soccorso 1.360.000 €

Rocca Massima (LT)

Chiesa di San Rocco 335.000 €

Sezze (LT)

Corpo Chiesa - annesso ex Monastero delle Clarisse di Sezze 1.100.000 €

Terracina (LT)

Chiesa di San Giovanni 2.200.000 €

Chiesa Santa Maria della Neve (Madonna della Neve) 900.000 €

Casperia (RI)

Chiesa di Santa Maria delle Grazie 200.000 €

Magliano Sabina (RI)

Cattedrale di San Liberatore Vescovo e Martire 545.000 €

Rieti

Chiesa del Cimitero di Rieti 700.000 €

Chiesa di San Benedetto 1.650.000 €

Torri in Sabina (RI)

Chiesa di Santa Maria Assunta 525.000 €

Bellegra (RM)

Convento di San Francesco 1.400.000 €

Marano Equo (RM)

Santuario Madonna della Quercia 650.000 €

Montelibretti (RM)

Chiesa di Santa Maria del Carmine 450.000 €

Monterotondo (RM)

Chiesa di Santa Maria Maddalena 530.000 €

Palombara Sabina (RM)

Chiesa di San Biagio Vescovo Martire 460.000 €

Roma

Basilica San Giovanni Battista dei Fiorentini 1.600.000 €

Acquapendente (VT)

Chiesa di Santa Vittoria 275.000 €

Bassano Romano (VT)

Chiese del Complesso Imm.re Cong. Suore Santo Volto 790.000 €

Civitella D'Agliano (VT)

Chiesa dell'Immacolata Concezione 400.000 €

Nepi (VT)

Chiesa di Santa Croce 500.000 €

Chiesa di Sant'Eleuterio 525.000 €

Proceno (VT)

Chiesa di San Martino 275.000 €

Vasanello (VT)

Chiesa di Sant' Antonio Abate 120.000 €

Vetralla (VT)

Chiesa di San Francesco 450.000 €

Viterbo

Chiesa di San Rocco 180.000 €

Chiesa e Monastero di Santa Rosa 1.000.000 €

LIGURIA

Castellaro (IM)

Chiesa Parrocchiale San Pietro in Vincoli 620.000 €

Montalto-Carpasio (IM)

Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista e San Giorgio 540.000 €

Ventimiglia (IM)

Cattedrale Nostra Signora Assunta 580.000 €

Chiesa dei Santi Nicolò e Giuseppe alla Marina 200.000 €

LOMBARDIA

Soncino (CR)

Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Soncino 2.950.000 €

Casaletto Lodigiano (LO)

Chiesa di San Vito Modesto e Crescenza Martiri 355.000 €

Caponago (MB)

Chiesa di Santa Giuliana 325.000 €

Comune di San Damiano al Colle (PV)

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Apostolo 450.000 €

Pavia

Chiesa di Santa Maria del Carmine 75.000 €

MARCHE

Carpegna (PU)

Chiesa di San Leo in Carpegna 270.000 €

Monte Cerignone (PU)

Chiesa (Campanile) di San Biagio in Monte Cerignone 170.000 €

Chiesa di Santa Maria di Reclauso 240.000 €

Monte Grimano Terme (PU)

Chiesa di San Giovanni Battista in Monte Tassi 900.000 €

Piandimeleto (PU)

Chiesa di San Biagio in Piandimeleto 660.000 €

Chiesa di Sant'Angelo alle Petrelle 215.000 €

Sassocorvaro Auditore (PU)

Chiesa (Campanile) di San Martino in Piagnano 285.000 €

MOLISE

Castropignano (CB)

Chiesa e Campanile di S. Lucia 360.000 €

Salcito (CB)

Chiesa e Campanile di S. Basilio 410.000 €

Trivento (CB)

Cappella del Seminario 450.000 €

Acquaviva d'Isernia (IS)

Chiesa di S. Anastasio 1.010.000 €

Agnone (IS)

Chiesa di S. Biase 430.000 €

Castel San Vincenzo (IS)

Chiesa S.Martino 410.000 €

Colli a Volturno (IS)

Chiesa di S.Leonardo 220.000 €

Forli' del Sannio (IS)

Chiesa e Campanile di S. Biagio 450.000 €

Venafro (IS)

Chiesa e Campanile di Santi Angeli 500.000 €

PUGLIA

San Giovanni Rotondo (FG)

Chiesa di San Giovanni Battista detta La Rotonda 500.000 €

Volturara Appula (FG)

Cattedrale di Santa Maria Assunta 1.000.000 €

Lecce (LE)

Chiesa di San Giovanni Battista o del Rosario 1.000.000 €

Maglie (LE)

Chiesa Madre 680.000 €

Chiesa Madonne delle Grazie 320.000 €

Otranto (LE)

Cattedrale di Maria SS. Annunziata 900.000 €

SARDEGNA

Perdasdefogu (NU)

Chiesa preromanica San Sebastiano 895.000 €

Sorgono (NU)

Novenario di San Mauro di Sorgono 760.000 €

Aritzo (NU)

Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo 650.000 €

Isili (SU)

Chiesa Parrocchiale San Saturnino 500.000 €

SICILIA

Paternò (CT)

Chiesa Santa Maria del Carmelo 500.000 €

Castelmola (ME)

Chiesa Matrice di Castelmola - Duomo 1.125.000 €

TOSCANA

Sestino (AR)

Pieve di San Pancrazio 940.000 €

Grosseto

Chiesa di San Pietro 300.000 €

Massa Marittima (GR)

Cattedrale di San Cerbone 680.000 €

Capannori (LU)

Badia di Cantignano Chiesa di San Bartolomeo 620.000 €

Montecarlo (LU)

Chiesa del Cimitero di Montecarlo "San Rocco" 320.000 €

Massa

Oratorio di Santa Croce 715.000 €

Pistoia

Chiesa di San Francesco 500.000 €

UMBRIA

Perugia

Torre Campanaria della Chiesa di Santa Maria Assunta 200.000 €

VENETO

San Donà di Piave (VE)

Campanile del Duomo 530.000 €

Verona