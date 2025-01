Philip Morris Italia e Philip Morris Manifacturing & Technology nuovamente certificate "Top Employer 2025”

Roma, 16 gennaio 2025 – Philip Morris Italia e Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna hanno ricevuto la prestigiosa certificazione "Top Employer" per il sedicesimo e il dodicesimo anno consecutivo, rispettivamente. Questo riconoscimento attesta l'impegno delle aziende nel garantire condizioni di lavoro eccellenti e politiche di risorse umane orientate al benessere dei dipendenti.

La certificazione "Top Employer" si aggiunge a importanti attestazioni ottenute negli ultimi anni, come la Certificazione per la Parità di Genere e la Equal Salary Certification. Questi riconoscimenti evidenziano l'implementazione di misure concrete per contrastare il gender gap e garantire la parità di retribuzione tra uomini e donne a parità di mansione.

Iniziative di welfare e inclusione

Il successo delle affiliate di Philip Morris in Italia è attribuibile a un ampio programma di welfare aziendale. Tra le iniziative più apprezzate ci sono gli Employee Resource Group, gruppi guidati dai dipendenti che promuovono la diversità, e il Global Parental Leave, un programma che consente a entrambi i genitori di prendersi cura del proprio bambino dopo la nascita o l'adozione, mantenendo l'intera retribuzione.

Leandro Maggi, Direttore People & Culture di Philip Morris Italia, ha commentato: “Il nostro impegno costante per creare un ambiente inclusivo e sicuro non solo riflette i nostri valori aziendali, ma rappresenta un pilastro fondamentale per il successo della nostra organizzazione.” Questo rinnovo della certificazione è visto come una conferma della direzione intrapresa dall'azienda verso una cultura aziendale che valorizza ogni individuo e promuove l'innovazione.

Un impegno verso il futuro senza fumo

Philip Morris International (PMI) sta guidando una trasformazione nel settore del tabacco con l’obiettivo di costruire un futuro senza fumo. Dal 2008, PMI ha investito oltre 12,5 miliardi di dollari nello sviluppo di prodotti innovativi senza fumo, mirando a sostituire le sigarette. La recente acquisizione di Swedish Match ha ulteriormente rafforzato la posizione dell'azienda nel mercato dei prodotti a base di nicotina.

Con una presenza in 92 paesi e circa 36,5 milioni di adulti che utilizzano i suoi prodotti senza fumo, PMI continua a dimostrare il suo impegno nella ricerca scientifica e nella commercializzazione di soluzioni innovative per i consumatori.

Il riconoscimento come "Top Employer" non è solo un traguardo per Philip Morris Italia e Bologna, ma riflette anche un impegno più ampio verso l'inclusione e il benessere dei dipendenti. Con politiche innovative e un focus sulla diversità, l'azienda si prepara ad affrontare le sfide future nel settore del tabacco e oltre.