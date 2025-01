Pensioni, nuovi requisiti: cosa cambia dal 2027. La doccia gelata dell’Inps

Roma, 9 gennaio 2025 – La sorpresa arriva da una denuncia della Cgil e determina subito allarme e preoccupazione tra i lavoratori e nelle aziende. Dal 2027 serviranno 67 anni e tre mesi di età per la pensione di vecchiaia e 43 anni e un mese di contributi per la pensione anticipata, indipendentemente dall'età. Dal 2029 il requisito contributivo dovrebbe aumentare ulteriormente a 43 anni e 3 mesi. L’Inps – denunciano dal sindacato di corso d’Italia – ha cambiato gli applicativi inserendo i nuovi requisiti pensionistici "senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dei ministeri competenti e in totale assenza di trasparenza istituzionale". Dall’Inps, fino a sera, solo una informale indicazione secondo la quale la denuncia della Cgil sarebbe infondata, senza, però, nessuna specificazione che dia una spiegazione sui dati segnalati dal sindacato.

Non appena si è diffusa la notizia, l’Istituto, ma anche moltissimi parlamentari e membri del governo sono stati tempestati di chiamate e messaggi allarmati sull’aumento a sorpresa dei requisiti per lasciare il lavoro, senza che vi fosse stata nessuna comunicazione preventiva sulle novità legate al meccanismo che lega i requisiti alla speranza di vita come calcolata dall’Inps.

"La Cgil esprime profonda preoccupazione – sottolinea la segretaria confederale Lara Ghiglione – per la recente modifica unilaterale dei requisiti pensionistici operata dall'Inps sui propri applicativi, senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dei Ministeri competenti e in totale assenza di trasparenza istituzionale".

Dalle verifiche effettuate, insiste Ezio Cigna, responsabile delle politiche previdenziali, "risulta che l'Inps abbia aggiornato i criteri di calcolo delle pensioni, introducendo un aumento dei requisiti di accesso. Dal 2027, per accedere alla pensione anticipata, saranno necessari 43 anni e 1 mese di contributi, mentre dal 2029 il requisito aumenterà ulteriormente a 43 anni e 3 mesi. Anche per la pensione di vecchiaia si registrano incrementi, con l'età minima che passerà a 67 anni e 3 mesi nel 2027 e a 67 anni e 5 mesi nel 2029".

Secondo la Cgil queste modifiche, se confermate, non trovano alcun riscontro nei documenti ufficiali attualmente vigenti. L'unico riferimento fin qui valido, per le stime future, erano rappresentate nel 25° Rapporto della Ragioneria Generale dello Stato del 2024, che prevedeva per il 2027 nessun incremento e per il 2029 un aumento di solo di un mese.

"A pochi giorni dall'approvazione della Legge di Bilancio – insiste Ghiglione – ci troviamo di fronte all'ennesimo peggioramento del quadro previdenziale che si aggiunge alle scelte già sbagliate di questo governo sul tema delle pensioni". Il rischio, spiega, "è l'aumento del numero di persone che si troveranno senza tutele, con il rischio di nuovi esodati, come coloro che hanno aderito a piani di isopensione o scivoli di accompagnamento alla pensione. "E inaccettabile – incalza il sindacalista – che decisioni di tale impatto sociale vengano prese senza un chiaro riferimento normativo e senza un'adeguata informazione".