Pedaggi autostradali e stipendi ministri: le novità della manovra 2025

Nel 2025, i pedaggi autostradali subiranno un aumento dell'1,8%, come previsto da un emendamento dei relatori alla manovra. Inoltre, la scadenza per l'aggiornamento dei piani economico-finanziari delle concessioni autostradali è prorogata al 30 giugno prossimo.

Le polemiche si accendono anche sull'aumento degli stipendi ai ministri non parlamentari. Un emendamento della maggioranza prevede di equiparare le cifre riconosciute a quelle dei ministri che hanno anche un posto alla Camera o al Senato, con un costo di 1,3 milioni di euro all'anno. Questa operazione coinvolge anche viceministri e sottosegretari, suscitando l'ira dell'opposizione. Orazio Schillaci, a capo del dicastero della Sanità, ha replicato: "Sarà il Parlamento a decidere. Nella mia vita non ho mai fatto nessuna scelta per motivi economici".

Un altro emendamento vieta a componenti del governo, parlamentari e presidenti di Regione di svolgere incarichi retribuiti per soggetti pubblici o privati con sede nell'Unione europea o in Paesi extra-Ue. Il compenso percepito deve essere versato al Bilancio dello Stato entro trenta giorni, pena una sanzione pari all'importo percepito. Questa norma è vista da alcuni come un attacco a Matteo Renzi.

Per raccogliere fondi, è stato introdotto un aumento di 0,50 euro per ogni passeggero che si imbarca su un volo extra-Ue da aeroporti con più di 10 milioni di passeggeri annui. Inoltre, l'esecutivo sta considerando un aumento del prelievo sulle scommesse, con un fondo di 94 milioni destinato a combattere le dipendenze patologiche.

La soglia Isee per l'assegno unico sale a 6.500 euro, e c'è un incremento di mezzo punto dei limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati da parte degli ospedali.

Per l'acquisto della prima casa, la garanzia del Fondo mutui sarà concessa nella misura massima del 50% della quota capitale, esclusivamente a giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e giovani sotto i 36 anni.

Infine, è stato dato il via libera all'assunzione di 200 magistrati ordinari.