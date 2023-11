Assicurazioni e polizze anti-calamità: multe salate alle compagnie che si rifiutano di stipularle

Roma, 2 novembre 2024 – La nuova Legge di Bilancio prevede l’obbligo per le imprese di assicurarsi contro le calamità naturali. Dovranno farlo entro il 31 dicembre 2024.

Danni causati da un'alluvione

Ma non solo. La manovra stabilisce anche multe salate per le imprese assicuratrici che si rifiutino di accendere la polizza per eventi calamitosi che la legge di bilancio rende obbligatoria per le aziende.

"Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre delle imprese di assicurazione è punito – si legge nel testo – con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 mila euro un milione di euro”.

La norma in questione prevede l'obbligo per le aziende iscritte al registro delle imprese di assicurare terreni, fabbricati e macchinari dagli eventi calamitosi come terremoti, alluvioni ed esondazioni.