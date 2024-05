Borsa: in Europa nuovi massimi, indici spinti dalle trimestrali

La seduta sui mercati azionari in Europa si è chiusa con gli indici che salgono a nuovi massimi storici, con gli indici spinti al rialzo dalle trimestrali di società del calibro di Siemens Energy (+8,5%) e Anheuser-Busch InBev (+3,75%). Londra ha chiuso in rialzo dello 0,49%, Parigi dello 0,69% e Francoforte dello 0,37 per cento, l'indice Stoxx 600 è salito dello 0,3 per cento. "Le blue chip sui mercati europei continuano a indicare la direzione" commentano gli analisti.