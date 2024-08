Noleggio auto in vacanza: i consigli per risparmiare

Roma, 13 agosto 2024 – Tempo di vacanze, tempo di noleggio auto, almeno su isole e luoghi dove muoversi coi mezzi pubblici è limitante. Quando non si decide di portare un proprio mezzo con sé, la soluzione del noleggio è quella da preferirsi, per essere autonomi e non perdersi escursioni o spostamenti altrimenti impraticabili. Vi sono però alcuni fattori importanti da osservare, per non incappare in costi nascosti, o spese non previste.

Quale assicurazione scegliere?

Quando si noleggia un'auto, solitamente viene proposta una copertura aggiuntiva offerta dalla società di autonoleggio, ma il consiglio degli esperti è quello di effettuare l'assicurazione con una società terza, così da pagare qualcosa in meno. Inoltre, pagando con carta di credito, si potrebbe già avere una copertura assicurativa, dunque bisogna fare attenzione a non pagarla due volte. Bisogna poi usare ritirare l'auto mostrando la carta di credito usata per l'acquisto della polizza, per far avviare la copertura. Infine, occorre prestare attenzione ad una eventuale franchigia, che potrebbe essere molto alta, e al fatto che alcune polizze escludono le cosiddette parti “esposte” dell'auto, come pneumatici e vetri, per le quali volendo si potrebbe fare una polizza a parte.

Quando conviene effettuare la prenotazione?

Circa il 60% degli italiani noleggia l'auto meno di 4 settimane prima della partenza, pagando spesso di più del prezzo medio, in quanto le auto aumentano di costo se prese all'ultimo, ma vi sono veicoli in offerta last minute, l'importante sarà impostare un orario di ritiro non di punta. Se ad esempio si arriva con un volo importante, da una grande città, probabilmente il ritiro immediato costerà molto. A quel punto meglio bere un caffè in aeroporto e aspettare un'oretta prima di ritirarla. Si eviterà coda al check in auto, e si risparmierà qualcosina.

Evita di pagare il carburante ai locatori

Uno dei costi evitabili è quello del carburante prepagato. Se si noleggia un'auto col pieno e la si riconsegna vuota, in pratica si pagherà il carburante al costo indicato dai locatori, che sarà sempre più alto di quello praticato alla pompa. Meglio ritirarla con un minimo di serbatoio e renderla con lo stesso livello: tutto quello che si consumerà si pagherà come tutte le altre persone del luogo. Ancora meglio, scegliere un'auto elettrica, risparmiando così il costo del rifornimento. In alcune aree si potrà usufruire del parcheggio gratuito, e in più si farà del bene all'ambiente.

Alcuni consigli pratici

Occhio alle spese di cancellazione. Prima di prenotare, meglio leggere i costi applicati in caso di ritardo per il ritiro o la riconsegna del veicolo, oppure in caso di riconsegna anticipata. È buona norma scattare foto dell’interno e dell’esterno dell’auto a noleggio prima di partire, perché potrebbero essere presenti dei danni non segnalati, che ti verranno poi contestati. In ogni caso, optare per una copertura completa, che tuteli da ogni eventuale incidente, anche piccolo, è solitamente la scelta migliore, in grado di farci godere al meglio il viaggio, senza avere eccessive preoccupazioni per l'auto.