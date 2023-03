Motorionline.com e SicurAUTO.it insieme per una realtà leader nel mondo automotive

Automotive

Motorionline.com e SicurAUTO.it, due dei principali portali web del mondo automotive in Italia, insieme a SicurMOTO.it - blog motociclistico specializzato in sicurezza, manutenzione e abbigliamento tecnico moto - hanno firmato un accordo di collaborazione editoriale e commerciale per la creazione di un autorevole network che punterà a conquistare la leadership nazionale nel mondo automotive. Le due società, con alle spalle vent'anni di esperienza nel settore auto, moto e motorsport, uniranno le proprie potenzialità editoriali e commerciali in modo da offrire ai propri lettori contenuti sempre più esclusivi, completi, tecnici e autorevoli. Motorionline.com Motorionline.com nasce nel 2005 e nel corso degli anni è divenuto un’autorità nel campo dell’informazione automobilistica, occupandosi delle ultime novità del mercato auto/moto e del motorsport. I giornalisti di Motorionline sono sempre presenti ai lanci dei brand più importanti del mercato, ai saloni e presso i circuiti delle gare più prestigiose, con servizi sempre tempestivi e accurati, prove su strada e interviste esclusive ai protagonisti del mondo dei motori. SicurAUTO.it SicurAUTO.it nasce nel 2000, è divenuto in due decenni la principale fonte nazionale di informazione sui temi della sicurezza, dell’aftermarket auto (sia B2C che B2B), delle assicurazioni, dei consigli per l’acquisto (auto nuove e usate, noleggio, etc.), delle normative e...