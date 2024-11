Monrif, il termine di adesione all’Opa prorogato al 29 novembre dopo l’avveramento delle condizione sospensive

Bologna, 18 novembre 2024 – Monti Riffeser S.r.l. comunica che è diventata pienamente efficace l'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria avente a oggetto la totalità delle 47.139.336 azioni ordinarie emesse da Monrif S.p.A. Si è infatti avverata la condizione efficace dell'offerta, dal momento che il 14 novembre scorso le banche finanziatrici di Monrif hanno comunicato all’emittente la rinuncia per iscritto ai propri diritti di chiedere il rimborso anticipato dei finanziamenti in essere con la Società e le sue controllate in conseguenza dell’offerta e del delisting.

Monti Riffeser s.r.l. fa inoltre sapere che sono state raggiunte le condizioni con l'86,48% del capitale raccolto e che il periodo di adesione è stato prorogato al 29 novembre. Sarà questo l'ultimo giorno di Borsa aperta per gli azionisti di Monrif per portare le proprie azioni in adesione all'offerta. La data di pagamento per le azioni oggetto dell’offerta, originariamente prevista per il 6 dicembre, è dunque fissata per il 20 dicembre 2024. L'offerente riconoscerà un corrispettivo pari a 0,0500 euro per ciascuna azione portata in adesione.

Si ricorda che nel caso in cui non venissero raccolte tutte le quote presenti sul mercato, l’offerente Monti Riffeser S.r.l. e le persone che agiscono di concerto si sono impegnate a esercitare i propri diritti in qualità di azionisti della società e a fare sì che il delisting sia conseguito mediante fusione.

Infine l’offerente rende noto che la nuova scheda di adesione, modificata per l’effetto della proroga è disponibile sul sito internet di Monrif (www.monrif.it) e sul sito internet del Global Information Agent (www.georgeson.com/it). Si precisa anche che le adesioni raccolte utilizzando la precedente versione della scheda sono considerate valide e pertanto non sarà necessario sottoscriverne una nuova. Gli altri termini e le modalità dell'offerta restano invariati.