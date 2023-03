Vini, whisky, buon cibo. Torna a bordo ’Meet the Winemaker’

La Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line (NCL), ha rivelato la programmazione della famosa serie Meet the Winemaker: rinomati produttori di vino ed esperti culinari condividono le loro conoscenze e competenze con un piccolo gruppo di ospiti a bordo delle navi più nuove della Compagnia. Gli appassionati di vino e i gourmand avranno così l’opportunità di confrontarsi con produttori e altri intenditori attraverso seminari e attività. La programmazione include degustazioni, cene con abbinamenti di vini, dimostrazioni culinarie interattive ed esperienze meet-and-greets a bordo.

Gli ospiti possono anche acquistare a bordo vini che altrimenti sarebbero disponibili solo visitando direttamente le cantine. "Ogni anno – dice Harry Sommer, President e Chief Executive Officer di Norwegian Cruise – puntiamo a migliorare questa esperienza giunta al settimo anno. Queste crociere offrono la rara opportunità di conoscere da vicino stimati produttori con la loro rassegna di vini, il tutto visitando più destinazioni".

Un’aggiunta è rappresentata dall’ospite speciale Emma Walker, Master Blender di Johnnie Walker, il più alto grado nella produzione di whisky, che ha trascorso oltre un decennio a perfezionare i processi di produzione, maturazione e miscelazione del whisky. A Menstrie, in Scozia, ha accesso a oltre dieci milioni di botti di whisky in maturazione. Parteciperà alla crociera del 17 settembre sulla Norwegian Prima (foto in alto), nuova e pluripremiata nave di NCL, nel Nord Europa per la prima crociera dedicata a Johnnie Walker.

In evidenza nel programma c’è anche la chef Ashley Breneman, che ha iniziato la sua carriera studiando all’istituto culinario Le Cordon Bleu e ha lavorato per numerosi chef famosi, tra cui Gordon Ramsay nel programma ’Master Chef’. Si unirà all’enologo Antonio Hidalgo per la crociera del 9 luglio a bordo della Norwegian Encore verso l’Alaska.