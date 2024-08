Un appuntamento unico per gli amanti del mare

Ha come titolo ’We are made of the sea’ l’edizione numero 64 del ’Salone Nautico Internazionale’ che accoglierà visitatori e buyer da tutto il mondo a Genova dal 19 al 24 settembre prossimi. Gli appassionati del mare potranno trovare in questa importante manifestazione per il settore una piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato. L’attesa per l’evento all’ombra della Lanterna è molto forte dopo che l’edizione del 2023 aveva consegnato agli annali qualcosa come 118mila visitatori, 1043 brand presenti e oltre mille imbarcazioni in esposizione.

Quest’anno è previsto invece un nuovo layout espositivo mai così avveniristico grazie al completamento definitivo delle banchine disponibili, con un extra (rispetto al 2023) di 5mila metri quadrati e di un centinaio di posti barca.