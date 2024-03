Taycan Turbo Gt la più veloce di sempre con 1.100 Cv silenziosi

Porsche Taycan Turbo GT, la super elettrica, è l’auto stradale più potente di sempre del Marchio di Zuffenhausen. I numeri sono impressionanti, Ben 1.108 cavalli di potenza, 1.340 Nm di coppia, per una accelerazione da record e un prezzo, sarà in concessionaria a primavera, di 249.188 euro. Il vertice assoluto della gamma. Porsche Taycan Turbo GT va oltre. Oltre i 952 cavalli della Turbo S appena presentata, grazie a nuovi inverter da 900 ampere sull’asse posteriore.

Con il Launch Control e il pacchetto Weissach impiega solo 2”2 nello zero-cento (2”3 la versione standard) e può raggiungere i 305 km/h di velocità massima. Accelera da 0 a 200 km/h in soli 6,4 secondi, mentre l’autonomia dichiarata è di 555 km.

L’aerodinamica è stata affinata all’estremo, come il peso: Porsche Taycan Turbo GT è una due posti, soluzione adottata per alleggerirla al massimo (75 kg in meno), grazie anche utilizzo di materiali compositi. Spicca il grande alettone posteriore in carbonio che caratterizza il bolide a elettroni.

Spumeggianti i colori a disposizione, sei totalità, tra le quali spiccano Pale Blue Metallizzato e Purple Sky Met, ordinabili solo il primo anno di commercializzazione. Ha conquistato il record sul giro su due circuiti mitici. A Laguna Seca in USA col tempo di 1 minuto, 27 secondi e 870 centesimi e al Nürburgring in Germania con 7 minuti, 7 secondi e 550 centesimi. Provate a prenderla...

Francesco Forni