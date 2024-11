Studiato in pista e pronto per la strada?. Ci pensa Maroil-Bardahl

Maroil-Bardahl Italia è già nel futuro, e sicuramente lo è ancora di più con il nuovo lubrificante che vede l’anteprima proprio ad Eicma 2024. Si chiama XT4R 0W-50 e si tratta di un olio motore specifico per il mondo racing, che va a completare la prestigiosa gamma XT4R, offrendo anche l’inedita gradazione 0W-50. Un prodotto particolarmente performante, frutto della preziosa e costruttiva partnership con il Barni Spark Racing Team, con cui Bardahl collabora già da tre anni, supportando la squadra e i piloti nel Mondiale SBK e SSP: Danilo Petrucci e Yari Montella, coordinati dal Team Owner Marco Barnabò. Una relazione importante quanto vincente, che ha permesso lo sviluppo di questo nuovo prodotto, presentato in anteprima ad Eicma 2024, il cui arrivo sul mercato è previsto per la primavera 2025.

Un olio motore specifico per il racing appositamente studiato per l’uso in pista e per motori preparati sottoposti al massimo stress. Il nuovo XT4R 0W-50, come vuole la tradizione di Maroil-Bardahl Italia, si presenta come prodotto di riferimento e di eccellenza. Il nuovo lubrificante contiene polimeri ad altissima resistenza ’Radial Polymer Structure’, è stato formulato al 100% con basi PAO ed esteri sintetici e contiene uno speciale additivo che permette di ridurre ulteriormente le perdite di potenza per attrito. Inoltre, la viscosità HTHS è ottimizzata per ’liberare’ il motore ai massimi giri. Tutto ciò permette al nuovo XT4R 0W-50 di regalare maggiore potenza senza precludere la protezione del motore e dei suoi componenti.

Ri.Ga.