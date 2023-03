Sostenibiltà e risparmio, Trenitalia (FS) corre veloce

L’elegante livrea del Frecciarossa 1000

Il risparmio energetico passa anche dai treni di ultima generazione. Consumano meno, sono più efficienti, recuperano addirittura energia sfruttando le frenate. Oltre che dal piano di autoproduzione di energia, l’obiettivo della carbon neutrality al 2040 per il Gruppo FS Italiane guidato dall’ad Luigi Ferraris, si raggiunge anche grazie alla nuova flotta di treni passeggeri. È il caso del Frecciarossa 1000 di Trenitalia – società capofila del Polo Passeggeri –. È il primo treno Alta Velocità al mondo ad avere ottenuto la certificazione di impatto ambientale; silenzioso, fabbricato con leghe leggere e alimentato da motori elettrici progettati per ridurre al minimo il consumo di energia con risparmi fino al 30% in meno rispetto al modello precedente. Inoltre, come le auto ibride, il Frecciarossa 1000 sfrutta la frenata per recuperare energia, restituendo alla rete elettrica fino al 15% della corrente prelevata. Ma la sua attenzione all’ambiente non si ferma al solo risparmio energetico: il 20% dei materiali che compongono il Frecciarossa 1000 è rappresentato da materie prime riciclate, con il contenuto impatto ambientale dell’ETR 1000 che prosegue anche oltre il termine del suo ciclo di vita, in quanto i materiali utilizzati per la realizzazione sono riciclabili per il 94%. Il Piano Industriale...