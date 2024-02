Sicurezza al top. Grazie a Sensing guidatore assistito in situazioni a rischio

Honda è da sempre un marchio leader in fatto di sicurezza. Il nuovo sistema Sensing usa le informazioni della telecamera insieme a una serie di sensori ad alta tecnologia per avvisare e assistere chi è alla guida. Il sistema di frenata a riduzione d’impatto contribuisce ad arrestare l’automobile se viene rilevata l’impossibilità di evitare la collisione con il veicolo frontale. In questo caso, si attiva un allarme acustico e, se necessario, viene automaticamente applicata una pressione sul freno.

Su ZR-V, il Sistema di mitigazione abbandono della carreggiata è di serie. Sempre attivo, avvisa quando l’auto si sposta in un’altra corsia senza avere attivato l’indicatore di direzione. Una soluzione che viene accompagnata dal Sistema di mantenimento della corsia Honda, che riduce il carico sul guidatore e mantiene ZR-V nella corretta posizione, sterzando delicatamente per non farlo uscire dalla corsia rilevata.

In quest’ottica è disponibile anche la più recente tecnologia Sistema di assistenza nel traffico che, nel traffico a bassa velocità, contribuisce a mantenere l’auto nella sua corsia da 0 km/h. Quando la corsa riprende, subentra automaticamente il Sistema di mantenimento della corsia da circa 72 km/h, una velocità più bassa rispetto ai modelli tradizionali. Il Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale, aggiornato di recente, ora rileva e riconosce automaticamente più del 90% dei segnali stradali e li visualizza sul quadro strumenti posizionato dietro lo sterzo.