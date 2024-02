Seconda operazione di bunkeraggio di biocarburante

Dopo la prima operazione di bunkeraggio di biocarburante dei primi mesi del 2023, Corsica Sardinia Ferries ha effettuato un secondo test sulla M/N Mega Express Two, impiegata nei collegamenti tra la Corsica, Tolone e Livorno ricevendo il rifornimento da Petroineos, nel porto di Tolone. L’operazione rientra nei Piani Green della Compagnia, da anni impegnata nella riduzione delle emissioni di gas serra e nel rispetto delle norme e dei processi di decarbonizzazione, e contribuisce a consolidare la filiera di produzione e distribuzione di questo carburante alternativo che, oggi, è una delle soluzioni più efficaci per la riduzione dell’impatto ambientale del traffico marittimo.

Secondo una stima well-to-wake, questo biocarburante consente una riduzione di circa il 20% delle emissioni di gas serra, rispetto a un carburante marino convenzionale. Jean-Charles Teurlay, Responsabile degli acquisti di carburante per Corsica Sardinia Ferries, afferma: "La Compagnia sta compiendo azioni costanti e studi puntuali, nell’ambito di un progetto di sostenibilità ambientale e di transizione energetica. Da molti anni lavoriamo per limitare la nostra impronta di carbonio e siamo convinti che il futuro dello shipping dipenda dall’adozione di soluzioni sostenibili e rispettose dell’ambiente"

"I biocarburanti sono la soluzione immediata e più virtuosa per decarbonizzare la flotta mondiale, poiché si possono utilizzare da subito, senza modificare navi e motori esistenti; noi speriamo che siano sempre più disponibili per soddisfare le esigenze degli Armatori", afferma Nicolò Verrina, Energy Transition Manager per Corsica Sardinia Ferries.