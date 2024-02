Sbarca Enyaq 2024. Maggiore potenza e più autonomia

Il grande Suv elettrico di Skoda, anche nella carrozzeria Coupé, arriva sul mercato italiano. La novità più importante riguarda il nuovo propulsore per le versioni, al posto di Enyaq 80: ecco 85, 85x e RS. Resta l’allestimento d’ingresso Enyaq 60 a trazione posteriore con motore e trazione posteriori e 179 cavalli. Il nuovo gruppo propulsore per Enyaq 85, 85x eroga una potenza di 285 cavalli (81 in più), sia per le versioni a due sia per quelle a quattro ruote motrici. Migliorano l’autonomia dichiarata che arriva a 566 km per la Enyaq 85 e a 576 km per Coupé e l’accelerazione, che scende a 6,7 secondi nella 0-100 km/h. La velocità massima auto limitata è di 180 km/h.

Al vertice la Coupé RS che ha una potenza 340 cv, contrazione integrale, accelera in 5″5 nello 0-100 km/h. L’autonomia è dichiarata in 547 chilometri. Numeri sempre interessanti. La potenza di ricarica della batteria da 82 kWh è di 175 kWh (dal 10% all’80% in 28 minuti) per le versioni a trazione integrale a di 135 kW per le versioni a trazione posteriore. In tal modo i tempi di recupero di energia da colonnine a corrente continua diventano più gestibili. Aggiornato il comparto infotainment. Skoda Enyaq 2024 ha un prezzo a partire da 48.400 euro per la 60, mentre la Enyaq 85 parte da 54.500 euro per arrivare a Enyaq Coupé RS che costa 66.300 euro.

f.f.