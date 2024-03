Santa Fe e Tucson. La gamma dei Suv ha qualità Premium

Nel mondo dei Suv medi a grandi Hyundai gioca carte importanti. A novembre 2023 la casa coreana ha annunciato il restyling di Tucson, che anche nel 2023 è stato bestseller in Europa e fra i Suv medi più venduti in Italia (mercato privati). La nuova Tucson – aggiornamento della quarta generazione del modello, lanciata nel 2020 – si mostra con un aspetto più dinamico che incarna la vision dell’azienda per la mobilità del futuro. Le prime immagini ritraggono il nuovo modello nelle specifiche per il mercato coreano. Le specifiche europee verranno invece svelate nella prima parte del 2024, con l’arrivo sui mercati europei pianificato nella primavera di quest’anno.

Tucson nel 2023 è stato bestseller in Europa e fra i Suv medi più venduti in Italia (mercato privati). In questo contesto, l’alimentazione full hybrid si è dimostrata ancora una volta quella più apprezzata. Infatti, una Tucson su due è stata venduta con questo powertrain. Imminente l’arrivo della quinta generazione di Santa Fe con alimentazione HEV (basate sull’efficiente motore 1,6 T-GDI di Hyundai) e un design completamente rinnovato dai volumi squadrati, che si ispira ai fuoristrada degli anni Novanta. La sua progettazione è all’insegna dell’efficienza e di una ricca dotazione tecnologica per offrire massima praticità, comfort e sicurezza.

La quinta generazione di Santa Fe continua la storia di successo globale del modello, cominciata nel 2001 con l’introduzione della prima generazione (primo Suv progettato e prodotto in Corea) che ha posto le basi per la riconoscibilità poi ottenuta dal brand nel segmento Suv. Nuova Hyundai Santa Fe è un Suv robusto ma raffinato, che integra perfettamente le esigenze della vita familiare con il desiderio di avventura – in città come fuori. risponde a uno stile di vita dinamico che non accetta compromessi, rivolgendosi a clienti che ricercano il massimo in tutte le situazioni con un Suv dal grande fascino adatto alla città e al tempo stesso pronto all’avventura.

La Nuova Santa Fe offre uno spazio interno ai vertici della categoria, grazie al passo allungato e all’ampliamento dell’apertura del portellone posteriore. Il modello è ricco di caratteristiche di comfort e praticità, molte delle quali rappresentano innovazioni assolute oppure funzionalità best-in-class. Nuova Santa Fe è equipaggiata con un’ampia gamma di funzioni di assistenza alla guida e di sicurezza che riducono al minimo l’intervento dell’utente e garantiscono un’esperienza di guida confortevole e sicura, sia per gli spostamenti quotidiani che per i viaggi più lunghi.