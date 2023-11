Royal Caribbean schiera sei navi nel Mediterraneo

L’estate in Europa sarà sei volte più memorabile grazie al nuovo programma di vacanze europee di Royal Caribbean International per il 2025. Sei volte più memorabili perché saranno 6 le navi posizionate nel Mediterraneo. Ci sarà anche Allure of the Seas per la prima volta a Barcellona dal 2022 e le preferite dai fan della compagnia di crociere Odyssey, Independence, Explorer, Voyager e Brilliance of the Seas. Le vacanze dell’estate 2025 spazieranno tra 2 e 12 notti e includeranno località da non perdere come Grecia, Croazia, Italia, Portogallo, Spagna e Francia. Ma possono essere prenotate già ora sul sito web di Royal Caribbean.

Da Atene (porto del Pireo), Barcellona, Ravenna e Civitavecchia o da Southampton, con Royal Caribbean, gli ospiti potranno vivere un’estate ricca di esperienze e momenti da ricordare. Il programma pieno di avventure spazia tra le pittoresche coste e città del Mediterraneo - Rodi, Santorini,Mykonos, Firenze (attracco a La Spezia) e Nizza (Villefranche) - e gli straordinari paesaggi di Dubrovnik,Madeira e dei i fiordi norvegesi. Tra brevi fughe e lunghe avventure, davvero tutti possono trovare la modalità ideale per scoprire l’Europa.

Tutte e sei le navi offriranno le occasioni perfette per nuovi momenti da ricordare grazie a un’ampia varietà di esperienze emozionanti e di opportunità per rilassarsi. Tra i punti forti di Allure ci sono oltre 30 diverse opzioni per cenare e bere in sette quartieri, due simulatori di surf FlowRider e lo spettacolare intrattenimento tra aria, ghiaccio, acqua e a teatro. Oltre a ciò, Odyssey offre l’esperienza di skydivig RipCord by iFly; a North Star, la capsula panoramica interamente in vetro, che si eleva nel vuoto fino a oltre 90 metri di altezza, e sapori che spaziano dal sushi alla cucina italiana. Avventure come gli acquascivoli The Perfect Storm, il mini golf e altro ancora sono i punti di forza di Independence e Voyager e figurano anche tra quelli di Explorer e Brilliance.

Sulla Allure of the Seas, da Barcellona e da Civitavecchia, per sette notti, gli ospiti potranno visitare destinazioni da sogno in Spagna, Francia e Italia come Palma di Maiorca, Firenze (con attracco a La Spezia), Napoli e la Provenza (con attracco an Marsiglia) con numerose attività a terra che attendono gli ospiti.