Ricarica veloce in tutta Italia: "Oltre 700 punti entro il 2025"

Electra, azienda specializzata nella ricarica ultraveloce per veicoli elettrici, annuncia un ambizioso piano per realizzare in Italia oltre 700 nuovi punti di ricarica ultraveloce (nella foto) entro il 2025, segnando un’accelerazione storica nell’infrastrutturazione del Paese.

L’azienda si conferma infatti tra i protagonisti dell’elettrificazione italiana, risultando tra i principali beneficiari dei finanziamenti del PNRR destinati alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

In particolare, Electra è il principale aggiudicatario dei fondi PNRR per quanto riguarda le infrastrutture per le strade extraurbane. Quasi 9,3 milioni di euro che consentiranno di costruire 196 infrastrutture di ricarica ad altissima potenza.

A queste, se ne aggiungono altre 156 da installare sulle strade urbane, supportate da un ulteriore finanziamento di 2,8 milioni di euro, per un totale di 352 nuove colonnine. L’obiettivo del piano presentato da Electra è incrementare del 20% il numero di punti di ricarica ultraveloce presenti in Italia (circa 3.600), accelerando a tutti gli effetti la mobilità elettrica nel Paese.