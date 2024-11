Precisione di guida con i controlli KCP

La piattaforma AWD, con sistema a trazione integrale, di sposa perfettamente al cambio automatico di ultima generazione. Le sospensioni a doppio braccio anteriore e multilink nel posteriore controllano perfettamente il corpo vettura con l’aiuto del Kinematic Posture Control (KPC), la tecnologia esclusiva di Mazda che in curva frena la ruota posteriore interna per attenuare il rollio e spingere il corpo vettura verso il basso, stabilizzando la postura del veicolo. Il risultato è una fluidità di marcia notevole e una precisione di guida che mantiene sempre il Suv nel miglior assetto possibile. Davvero eccellente per prestazioni e consumi il Diesel 3.3, un autentico mattatore sulle lunghe distanze. L’ibrido plug-in invece aggiunge brio nelle partenze e nei sorpassi grazie alla pronta coppia garantita dall’elettrico.