Parte estetica rivisitata per Formentor, la bestseller spagnola

La nuova Cupra Formentor

Un importante restyling per un’auto che ha letteralmente conquistato anche il mercato italiano. Una spagnola che continua a stupire e che si aggiornerà nella parte estetica, ma anche nei contenuti tecnici e tecnologici. Stiamo parlando della nuova Cupra Formentor per la quale sembra arrivare anche una vera e propria rinfrescata alla gamma motorizzazioni.

Nessuno stravolgimento per il modello bestseller del marchio sportivo nato da una costola di Seat anche se rispetto all’attuale generazione potrebbero essere adottati nuovi fascioni paraurti e è alle viste un cambio della mascherina anteriore che sarà rivista per adattarsi all’ultimo linguaggio stilistico che distingue le ultime automobili Cupra. Novità potrebbero riguardare anche il comparto luci e certamente saranno apportate delle migliorie rispetto alla collezione dei cerchi in lega.

Per quanto concerne gli interni sono in cantiere dei cambi alla strumentazione digitale che guadagnerà una nuova grafica e inedite funzioni, migliorando anche in termini di connettività. Rispetto al tema motorizzazioni alcune riceveranno la tecnologia mild hybrid da 48 volt, mentre non mancheranno potenti versioni ibride plug-in con potenze fino a 245 CV, in grado di offrire un’autonomia in modalità 100% elettrica superiore ai 60 km con una sola carica.