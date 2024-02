Operazione green. Honda nel futuro. Una svolta storica

Sostenibilità, green, margini di inquinamento praticamente a zero. Il messaggio è arrivato forte e chiaro dal Giappone, dove il colosso Honda, ha presentato le strategie di mercato e produzione per i prossimi anni. Sei stagioni per trasformare il mondo delle due ruote. Dagli scooter alle superveloci. Honda ha così deciso di modificare il suo obiettivo di vendite annuali di motociclette elettriche per il 2030, portandolo a 4 milioni di unità, un aumento di 500mila unità rispetto a quanto annunciato lo scorso settembre, e accelererà ulteriormente gli sforzi per diffondere le motociclette elettriche.

Quest’anno, Honda ha iniziato la vendita di tre nuovi modelli di EB (biciclette elettriche), tra cui la Honda ’Cube’, in Cina, e lo scooter elettrico "EM1e" pronto a prendersi la scena in Giappone e soprattutto in Europa. Honda doterà i nuovi modelli che saranno lanciati ques’anno di un sistema IVI (intrattenimento a bordo) che include una funzione di navigazione basata su suggerimenti, che utilizzerà informazioni raccolte e fornirà ai clienti informazioni come la posizione delle stazioni di ricarica.

Per i nuovi modelli che saranno lanciati nel 2026, Honda installerà un’unità di controllo telematico (TCU) e approfondirà ulteriormente il suo servizio di connettività. In futuro, i dati ottenuti e accumulati sia dalle motociclette a combustione interna (ICE) che da quelle elettriche saranno utilizzati per comprendere le esigenze dei clienti in base ai dati su come tali modelli di motociclette vengono utilizzati. Ciò consentirà a Honda di offrire esperienze personalizzate che solo Honda può offrire, comprese funzioni per consentire al cliente di fare nuove scoperte e ottenere una maggiore sicurezza.

Per quanto riguarda le batterie, oltre alle batterie agli ioni di litio ternarie utilizzate nei modelli elettrici attualmente presenti sul mercato, Honda sta sviluppando batterie al litio ferro-fosfato (LFP) con l’intenzione di adottarle nel 2025. Un altro passo in avanti, questo, in direzione del futuro green. Nel settore delle motociclette elettriche, Honda migliorerà la convenienza per i clienti offrendo vendite online che consentono loro di acquistare motociclette senza recarsi personalmente presso un concessionario.

Entro il 2030, Honda si impegnerà a ridurre del 50% il costo delle motociclette elettriche. Tutto questo mentre per l’elettrificazione delle sue motociclette, Honda sta investendo 100 miliardi di yen nel periodo di 5 anni dal 2021 al 2025 e investirà ulteriori 400 miliardi di yen nel periodo di 5 anni dal 2026 al 2030, per un totale di circa 500 miliardi di yen nei 10 anni prima della fine del decennio.