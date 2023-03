Nuova generazione Street Triple Triumph. Estetica, potenza e tanto divertimento

Street Triple 2023

Look aggressivo e potenza allo stato puro. Per tutti i gusti, sia chiaro. Con motorizzazioni che vanno a coprire le esigenze di chiunque. Acclamata dalla stampa e dal pubblico sin dal suo lancio – si presenta così il profilo Triumph nel racconto della nuova generazione di Street Triple – questa moto ha uno stile distintivo, un’ergonomia ottimizzata e una geometria rivisitata per un’agilità senza paragoni. Gusto estetico, tecnica e potenza, insomma, con la gamma Street Triple più potente di sempre, segnata da aggiornamenti del motore derivati direttamente dal programma da record nella Moto2 e con il telaio della Street Triple celebre per il suo handling ultrapreciso.

Realizzata con le specifiche migliori in assoluto, e importanti innovazioni per sospensioni, freni e tecnologie, la gamma Street Triple 2023 fissa un nuovo riferimento per le sportive naked ad alte prestazioni. Già leader indiscussa della categoria, la nuova generazione di Street Triple è stata significativamente aggiornata. Il carattere unico della Street Triple è stato ottimizzato con una serie di upgrade e un nuovo look ancora più aggressivo. Prestazioni superiori del motore, evoluzioni tecnologiche, ergonomia migliorata, sospensioni e freni top, scarico più aperto per un sound inconfondibile in stile Street Triple si uniscono per fissare un nuovo riferimento per potenza, handling e divertimento.

